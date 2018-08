En tidligere Miss Paradise-vinder er blevet mor til en lille datter.

Det var en meget lykkelig Jasmin Melina Rendbæk fra sidste års omgang af ‘Paradise Hotel’, der tilbage i marts kunne afsløre overfor Realityportalen.dk, at hun sammen med sin kæreste, håndboldspilleren Fredrik Schilling, venter sit første barn.

Parret kunne senere afsløre, at det var en lille pige, der var på vej, og de havde bestemt sig for, at hun skulle hedde Luna.

Terminsdatoen for Lunas ankomst var den 24. juli, så der er vist ingen tvivl om, at parret har ventet i spænding den sidste tid. Den 26. juli lagde Frederik et billede på sin Instagram-story med datoen og et hjerte, som muligvis kunne tyde på, at Luna var kommet til verden. Mere blev det dog ikke til, men nu er parret klar til at vise datteren frem:

»Velkommen til verden min skat,« skriver Jasmin på sin Instagram sammen med et billede af datteren.

Realityportalen.dk har forsøgt at kontakte Jasmin for at høre nærmere om den nye tilværelse, men hun har endnu ikke vendt tilbage.

Se det skønne billede af Luna nedenfor:

https://www.instagram.com/p/Bl5nEP7g4Q7/?utm_source=ig_web_copy_link

