Der blev danset videre, da finalefesten fortsatte, efter at tidligere fodboldspiller Kasper Fisker og partner Karina Frimodt vandt årets "Vild med dans".

Der var lagt op til afdansningsbal, da kameraerne slukkede, efter at influencer og tidligere fodboldspiller Kasper Fisker og hans partner, Karina Frimodt, kunne lade sig hylde og hædre som årets vindere af "Vild med dans" i et fyldt Forum Horsens fredag aften.

Efter at Karina Frimodt har taget ham igennem de ti konkurrencedanse, en argentinsk tango, holddanse og en moderne dans, var det Kasper Fiskers tur til at lære hende et trin eller to.

- Jeg skal ud at vise Karina, hvordan man faktisk rigtigt danser. Jeg er pissemeget bedre end hende på et dansegulv, et rigtigt dansegulv. 100 procent, sagde han lige efter sejren.

- Det er jeg slet ikke i tvivl om, tilføjede Karina Frimodt.

Festen flyttede fra Forum Horsens og ud på Comwell Bygholm Park, som havde holdet indlogeret.

Pressen fik lov til at være med et kvarters tid og knipse billeder af de celebre gæster, som var klar på afterparty for at fejre kulminationen på den 20. sæson af "Vild med dans".

Årets andenpladspar, youtuber Fredrik Trudslev og Jenna Bagge, havde selskab af Jenna Bagges kæreste, skuespilleren Albert Rosin Harson, som hun mødte under "Vild med dans" i 2020.

Tredjepladsparret, Bachelorette-deltager Mette Sommer og partner Morten Kjeldgaard, havde følgeskab af deres respektive kærester og en række andre Bachelorette-medvirkende, der havde taget turen til Horsens.

Det par, som røg ud i semifinalen, debattør og tidligere folketingsmedlem Özlem Cekic og hendes makker, Thomas Evers Poulsen, havde også kridtet danseskoene til finalefesten, selv om de missede muligheden at danse om titlen og trofæet, da de blev stemt ud i semifinalen.

Der var også et par dommere forbi efterfesten. Sonny Fredie-Pedersen kiggede forbi med sin forlovede, Nika Kljun, mens Jens Werner havde hele familien med.

Han stopper som dommer i programmet efter 20 sæsoner ud fra det velkendte ordsprog om at stoppe, mens legen stadig er god.

Han er ikke den eneste af programmets profiler, som nu har takket af. Årets "Vild med dans" var Sarah Grünewalds sidste som vært efter 11 sæsoner.

Inden premiereprogrammet annoncerede hun sit stop for at gøre plads til nye projekter uden at have noget konkret på bedding.

Hun glædede sig til at sige tak for dansen til alle sine kollegaer, sagde hun, inden hun smuttede ind til efterfesten, som hendes forlovede, musikeren Ben Kaniewski, også var med til.

TV 2 har allerede annonceret, at "Vild med dans" vender tilbage i 2024.

