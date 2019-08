På sidste dagen af Danmarks Smukkeste Festival er den ikke er så smuk mere. I hvert fald ikke i campingområdet, Kærligheden, der nu bærer præg af en hel uges fester.

Mange fik for alvor travlt med at komme hjem lørdag aften, da regnen havde stået ned det meste af dagen, og derfor er der allerede ved at være tømt ud i gæsterne i campingområdet søndag eftermiddag.

En tur rundt i campingområdet afslører efterladte telte, luftmadrasser, stole, sko samt dåser, flasker og mad i bunkevis. Som på så mange andre festivaler. Men det var ikke fordi, der manglede skraldespande. De var bare helt tomme.

Der har ellers været et nyt initiativ i campingområdet i år, hvor Genbrugsguiderne har været i gang med præventivt arbejde i håb om en pænere plads.

Mange steder kunne vinden rigtig få fat i de tomme skraldeposer, mens græsset var dækket af skrald.

Og selvom B.T.’s reporter ikke var imponeret over campingområdets udseende, er René Gandø fra Genbrugsguiderne positiv over de unges indsats:

»De har været rigtig gode til det. Selvom de har været pressede med vand og manglende søvn, er der mange, der har taget teltene med hjem. Der ligger stadig lidt luftmadrasser og lidt øl, der ikke er blevet drukket herude. Men de har været rigtig gode til at tage med hjem.«

Han understreger dog, at myndighederne besværliggjorde arbejdet lørdag aften ved at sætte begrænsninger på, hvor meget de unge måtte tage med hjem.

De måtte kun tage det med, de kunne bære i armene. Så ikke noget med hele vogne med bagage. Simpelthen fordi så mange skulle hjem, og der ikke ville være plads til det hele i busserne.

Genbrugsguiderne har delt såkaldte bodybobs ud, der kan folde en skraldepose ud til en skraldespand, og dermed gøre bortskaffelsen af affaldet nemmere.

Genbrugsguiderne har haft gang i det præventive arbejde, siden festivalgæsterne ankom.

»Vi har været ude og snakke med dem om, at de enten skal tage teltet med hjem, hvilket er det bedste, ellers skal de pakke de tørre telt sammen og donere det oppe ved genbrugsguiderne. Hvis teltet er gået i stykker, skal det sorteres og afleveres ved genbrugsstationerne, vi har lavet rundt omkring på pladsen,« forklarer René Gandø.

Udover det præventive arbejde, arbejder Genbrugsguiderne også med belønninger.

Hvis de unge donerer deres telte og andet ved genbrugsguiderne, er de med i konkurrencen om partoutbilletter til næste års Smukfest.