Et flot resultat i sidste eksamen og en studenterhue kan Prins Nikolai juble over i dag.

Så kom dagen endelig, hvor den første royale student i den yngste generation af danske kongelige kunne trække i studenterhuen. Det skete tidligere på dagen, og studenten havde i dagens anledning fået besøg af sin familie på Herlufsholm.

»Hans Højhed Prins Nikolai blev her til formiddag student fra Herlufsholm Skole i Næstved. I sin afsluttende eksamen fik Prinsen et 10-tal, som traditionen tro nu er skrevet ind i studenterhuen. Med på skolen var Prinsens forældre, H.K.H. Prins Joachim og H.E. Grevinde Alexandra, og Prinsens ene bror, H.H. Prins Felix, for at lykønske den nybagte student,« skriver Kongehuset på Instagram.

Prins Joachim fik æren af at sætte huen på hovedet af sin ældste søn, mens Grevinde Alexandra så på, og lillebror Felix forevigede øjeblikket, som Kongehuset har delt på Facebook.

Se billederne af den nybagte student, familien og ikke mindst de første hilsner i Nikolais hue, som er fra far, mor og lillebror. Nu står den formentlig på fest og farver for den ældste af Joachims børn, stort tillykke med huen og det flotte resultat.

