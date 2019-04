'Divaer i junglen'-baben kan efterhånden ikke skjule, at hun venter sig en lille baby.

I januar kunne 'Divaer i junglen'-stjernen Jessica Sky afsløre, at hun er gravid, og at hun og kæresten, Mads, skal være forældre til juni.

I forvejen har Mads og Jessica sønnen Henry på fire år, og denne gang venter parret sig en lille pige.

Der er nu snart kun to måneder til, at tre bliver til fire, og det kan efterhånden for alvor ses på reality-baben. Hun må da siges at bære det yderst flot.

»Det går godt med graviditeten. Maven vokser derudad, og jeg har taget 10 kilo på nu. Det er lidt mere end første graviditet. Jeg har ikke lige så meget tid til mig selv denne gang som sidst, nu hvor jeg har Henry også. Der er gang i den hele tiden, og derfor bliver træningen lidt forsømt i forhold til første graviditet,« fortæller Jessica.

Se de fine graviditetsbilleder af Jessica Sky her:

Foto: Peter Bondo Gravesen / gravesengraphics.dk Vis mere Foto: Peter Bondo Gravesen / gravesengraphics.dk

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk