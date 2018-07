Snart kan man opleve en helt ny side af Kardashian-ekskæresten.

Vi kender ham fra ‘Keeping Up With the Kardashians’, hvor Kourtney Kardashians ekskæreste og faren til hendes børn ofte fremstår som en festglad ungkarl, der aldrig rigtig er klar til at slå sig ned. Men snart får seerne måske en ny side af Scott Disick at se.

I løbet af 2019 får realitystjernen nemlig sin helt egen tv-serie, og det er noget, han glæder sig meget til.

»Den kommer formentlig næste år, og den handler om mig, der laver ting, som jeg er interesseret i – hvilket er at købe og sælge huse,« fortæller han til PEOPLE.

»Jeg tænker, at det er fedt, at folk kan komme til at se noget, der er en smule anderledes, og det er fedt for mig, fordi det er noget, jeg er passioneret omkring,« fortsætter han.

Det vides endnu ikke, hvad serien kommer til at hedde, eller hvornår den har premiere. Men mon ikke Scott Disick nok skal sige til, når tiden nærmer sig.

Artiklen blev bragt i samarbjede med Realityportalen.