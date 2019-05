Actionfilmstjernen og Californiens tidligere guvernør Arnold Schwarzenegger blev ramt af et af "flyvende spark" ved en sportsbegivenhed i Sydafrika i weekenden.

Den 71-årige Schwarzenegger blev ramt af sparket bagfra, da han stod blandt fans ved "Arnold Classic Africa" - et stort arrangement i Johannesburg for bodybuilding og andre sportsgrene.

Han har efterfølgende beroliget sine fans og sagt, at han ikke kom noget alvorligt til ved episoden, som skete lørdag.

- Der er ikke noget at være bekymret for, Jeg troede, at det blot var folkemængden, som kom til at skubbe til mig, hvilket ofte sker, skriver stjernen fra blandt andet "Terminator" på Twitter.

- Det gik først op for mig, at jeg var blevet sparket, da jeg så videoen. Jeg er blot glad for, at idioten ikke afbrød min snapchat.

En video, som Schwarzenegger har lagt ud, viser, at han ikke blev væltet af sparket, som ramte ham i ryggen. Men han var tæt på at snuble forover.

Manden, der sparkede blev hurtigt overmandet af en sikkerhedsvagt. Man kan se på videooptagelsen, at en mand råber om hjælp.

Videoen viser, at Schwarzenegger kort efter at være blevet sparket går smilende rundt mellem sikkerhedsvagter og giver hånd til bodybuildere og sportsfolk.

Schwarzenegger lagde også en anden video ud på Twitter fra arrangementet - uden overfaldsmanden, så denne "ikke kommer i rampelyset".

Arrangørerne af sportsbegivenheden i Johannesburg siger i en pressemeddelelse, at overfaldsmanden er kendt af politiet for at have foretaget sig noget lignende tidligere.

Skuespilleren har fastslået, at han ikke vil forfølge sagen yderligere og fortsætter sit program i Johannesburg søndag.

/ritzau/AP