Når årets Reumert-prisuddeling til efteråret hylder det bedste af det bedste inden for dansk scenekunst, bliver det med satiregruppen Platt-Form i spidsen.

Det afslører Have Kommunikation i en pressemeddelelse.

Coronakrisen har holdt de danske teatre lukket og har udskudt uddelingen, der skulle have været afholdt i juni. I stedet er Reumert-uddelingen rykket til den 21. september.

Bag gruppen Platt-Form står skuespillerne Jakob Fauerby, Mille Lehfeldt og Laus Høybye, og førstnævnte ser frem til at stå i front for Reumert-uddelingen sammen med sine to venner og kolleger.

- Det er bydende nødvendigt, at vi hylder scenekunsten og hinanden. Hvis ikke vi selv sætter pris på det, vi laver, kan vi jo næsten ikke forvente, at publikum gør det, siger Jakob Fauerby i pressemeddelelsen.

Jakob Fauerby har medvirket i en række danske film og serier. Han blev for alvor kendt i de danske hjem, da han sidste år vandt programmet "Vild med dans" sammen med danseren Silas Holst - som det første par af samme køn i det internationale programs historie.

Mille Lehfeldt er måske allermest kendt for sin rolle i tv-serien "Lykke", som hun spillede med i fra 2011 til 2012. Efterfølgende var hun blandt andet med i filmen "Lang historie kort", hvilket hun vandt en Bodil for.

Gruppens tredje medlem, Laus Høybye, brød som 11-årig ind på den danske skuespilscene med et brag i rollen som Krumme i Krummerne-filmene. Siden da har den i dag 41-årige skuespiller været med i en række danske film, tv-serier og forestillinger.

De tre har kendt hinanden fra barndommen og har mange års erfaring fra de skrå brædder sammen. De har været fast ensemble på Det Kongelige Teater i København og lavet flere forestillinger på egen hånd.

I 2014 var Platt-Form selv nomineret til en Reumert for det musikalske juleshow "Har du set min nissehue, mor?". Og i 2017 var gruppen værter ved Bodil-prisuddelingen, der hylder dansk film.

Årets Reumert kommer til at foregå mandag den 21. september på Folketeatret i København.

De nominerede til de mange Reumert-statuetter - som årets hovedroller, årets danser og årets skuespil - offentliggøres torsdag den 4. juni.

/ritzau/