Verdensmesteren i boksning Sarah Mahfoud træner meget og hårdt. Med tiden er hun dog blevet bevidst om, at sundhed også handler om det mentale med plads til hvile og hygge

Hvordan holder du dig i form?

»Jeg holder mig i form ved at træne meget. Imens corona har hærget, har jeg mest bare holdt jeg mig i gang, så der ikke er for lang vej tilbage til bokseformen, når alt åbner op igen. Jeg løber tre-fem gange om ugen, og så har jeg lige tilmeldt mig en udendørs 'boksebootcamp' tre gange ugentligt sammen med nogle veninder. Jeg har brug for en træner, der kan råbe lidt og sige, hvad jeg skal gøre. Derudover tænker jeg meget over, hvad jeg spiser, specielt i hverdagen. Det er helst økologisk og masser af grønt.«

Hvad er dine udfordringer i forhold til sundhed?

»Jeg kan godt have en travl hverdag, og der er den nemme løsning nogle gange fristende: Hurtig mad og så kaste sig på sofaen. Så for mig gælder det om at planlægge min uge, så jeg ved, at jeg har tid til at tage nogle bedre valg, og har energi til også at træne. For mig hænger det bedst sammen, når jeg er inde i en god rytme, for så er motivationen for gode, sunde madvalg og træning større.«

Har dit forhold til sundhed ændret sig med tiden?

»Jeg synes, jeg er blevet mere bevidst om sundhed og specielt den mentale sundhed med at hvile og se en mening med det, jeg laver. Hård træning er godt, men det er også vigtigt at få hvilet og lave sociale ting, der gør én glad.«

Hvordan giver du dig selv den bedste start på dagen?

»Morgentræning er det bedste. Jeg plejer at have en aftale med en veninde, så jeg ved, jeg ikke kan snooze for mange gange. Bagefter nyder jeg at have tid til at sidde og spise morgenmad, drikke min kaffe og gøre mig klar til dagen.«

Hvilken vane vil du helst ændre?

»Min snoozen om morgenen. Jeg elsker langsomme morgener og at gå ud af døren med et godt overblik over min dag, men jeg elsker også at blive liggende i sengen. Derfor arbejder jeg for tiden på at blive bedre til at stå op, første gang vækkeuret ringer.«

Dit bedste råd til en sund hverdag?

»Mit bedste råd til en sund hverdag er at planlægge sin uge, så man har et godt overblik og ikke booker sin kalender fuldstændig. Der skal også være tid til én selv. Og så finde nogle at træne sammen med, som også interesserer sig for en sund hverdag. Jeg har mange veninder, som jeg laver træningsaftaler med, og det gør, at jeg både får set dem, og træningen bliver lidt hyggeligere.«

