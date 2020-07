Børnene i Sarah Louises sammenbragte familie er som søskende.

I starten af maj offentliggjorde Sarah Louise Christensen, at hun danner par med iværksætteren Anders Bjergegaard, der ligesom Sarah Louise er far til tre. Dengang forholdet blev offentliggjort, fortalte Sarah Louise til Realityportalen, at de sammenbragte børn ikke havde mødt hinanden endnu.

»Vi tager tingene i deres tempo,« fortalte Sarah Louise til Realityportalen i starten af maj.

I dag bor parret sammen i Anders’ store villa i Fredericia, men Sarah Louise har stadig sine to boliger, det skriver hun i en story på Instagram, hvor flere af hendes følgere spørger til den bolig, hun har billeder af på sin Instagram. Parrets seks sammenbragte børn har derfor nu mødt hinanden, og det går over alle forventninger.

'Der er ikke noget finere og mere hjertevarmende end at se sine sammenbragte børn være bedste venner,' skriver Sarah Louise i en story på Instagram.

Sarah Louise har børnene Albert, Alma og Arthur, der er meget glade for deres tre nye bonus-søskende.

'I dag sad de over aftensmaden og snakkede om, hvordan de hver især altid havde ønsket sig en søster og en bror, og det havde de jo fået nu. Vores to store drenge er fuldstændig synkroniseret, de har det så sjovt sammen. Og vores piger, som begge er seks år, er som bedste veninder eller tvillinger, som de selv siger. At se dem sidde og fnise, hviske og skraldgrine, gør mig glad helt ind i nerverne. Jeg bliver sgu helt stolt over, hvor godt det spiller, og hvor glade børnene er,' skriver Sarah fortsat på sin story.

Sarah Louise gik fra sine børns far, da Arthur var fem måneder, Alma 3 år, og Albert 4 år, hvilket i dag er tre år siden.

