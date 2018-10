Sarah Louise er blevet ramt af amors pil og oplever kærligheden på en helt ny måde.

I sidste uge afslørede Sarah Louise, at hun har mødt en sød fyr, som hun er faldet for, men hun var meget hemmelighedsfuld omkring, hvem hendes nye kærlighed er. Nu åbner hun dog mere op omkring forholdet, og ikke mindst hvad det er, hun er faldet for ved den mystiske mand:

»Han udfordrer mig på mine dårlige vaner, og med dårlige vaner mener jeg, at jeg har svært at være “den lille”. Jeg har altid skullet klare mig selv og har i mit tidligere forhold også stået med meget alene. Så at jeg pludselig møder en, der passer på MIG og går op i hvordan JEG har det, er en helt ny oplevelse,« skriver Sarah Louise på sin blog og afslører, at det nye bekendtskab også har ført til en ny selvindsigt.

»Men det er jo mig, den er gal med. Som han minder mig om, så er det ikke meningen, at man skal klare alt selv, og essensen af kærlighed er netop, at man tager sig af hinanden.«

Kærlighed på en helt ny måde

Sarah Louise er vant til at kunne klare sig selv, og det sætte hun en ære i, så det er svært for hende at give slip, og hun indrømmer, at hun af og til bliver direkte fornærmet, når hendes nye fyr vil gøre ting for hende. For hun kan jo alt selv, men nu behøver hun ikke længere at gøre det hele.

»Jeg oplever kærligheden på en helt ny og omfavnende måde. Jeg er stadig totalt paranoid og om hvert hjørne forventer jeg at blive skuffet. Jeg har en tendens til at tale mine følelser ned inde i mit hoved. “Det er jo bare en kemisk reaktion” eller “ Det går sikkert i stykker snart alligevel” eller “Ja ja, han siger de der ting, men han mener det jo ikke rigtig”,« skriver Sarah Louise på bloggen og fortsætter:

»Jeg har rigtig svært ved at acceptere, at han bare er vild med mig, præcis som jeg er. Og hver gang jeg tænker, at NU går det hele i lort, overrasker han mig med omsorg og uselvisk kærlighed, kan det her virkelig være sandt?«



Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen