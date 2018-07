Sarah Louises nyeste crush er en gift mand, som er mere end 30 år ældre end hende.

Efter bruddet med hendes forlovede, Michael Nymann, har der ikke været meget gang i Sarah Louises kærlighedsliv. På sin blog har hun en sjælden gang fortalt om en enkelt date, som er endt mere eller mindre komisk, og hun har så vidt vides ikke haft en kæreste siden børnenes far. Men nu har hun fået et nyt mandligt bekendtskab, som har taget hende med storm og på få måneder har fået en kæmpe plads i hendes hjerte.

»Jeg har haft æren at møde en helt speciel mand. En mand, som har været igennem et langt liv på godt og ondt og med en helvedes masse erfaring. En mand, som kæmper imod kræft på 10. år og i dag er startet på kemo igen, og alligevel er han FULD af energi, næstekærlighed, kreativitet og overskud til at hjælpe andre. Han er 68 år, og lægerne har mange gange sagt, at det er et mirakel, at han er live. Ham og hans lige så dejlige kone bor ved siden af os, og lige siden vi slog rødder her i sommerhuset, har vi følt os meget velkomne«, skriver Sarah Louise på sin blog og fortsætter:

»Han er et livsstykke af et menneske, som har ramt mig lige midt i hjertet. Jeg har simpelthen et menneskecrush på ham!! Og derfor deler jeg ham med jer, for alle har sgu brug for en lille smule Arne i sit liv. Hans blotte tilstedeværelse sætter tingene i perspektiv og får en til at sætte pris på det liv, man har fået.«

Selv om det ikke er et bekendtskab af romantisk karakter, er Arne alligevel blevet et af de vigtigste mennesker i Sarah Louises liv på kort tid, og hun ser ham lidt som en far-type. Derfor måtte hun også bruge alle sine kræfter på ikke at bryde sammen, da han forleden kom over til hende i sommerhuset og fortalte, at kræften havde bredt sig.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.