Det er ikke med Sarah Louises gode vilje, at hun stadig er med i 'Forsidefruer'.

Tredje sæson af ‘Forsidefruer’ sluttede med et brag i torsdags, hvor Sarah Louise udvandrede fra Janni og Amalies fødselsdagsmiddag efter et hæsblæsende skænderi, som endte med, at Janni bad Sarah Louise om at holde kæft. Det var dråben, der fik bægret til at flyde over for den smukke model og blogger, og hun valgte altså at forlade selskabet.

LÆS OGSÅ: Sagen afgjort: Mai Manniche får medhold i ‘Familien fra Bryggen’-ringdramaet

I programmet kunne man høre en chokeret Sarah Louise fortælle, at hun ikke kunne huske, hvornår hun sidst var blevet talt så grimt til, men efterfølgende fortalte både Janni og Amalie, at der sker meget mere bag kameraet, og i virkeligheden var konflikten endnu større, end man så på tv. Alligevel kunne man opleve Sarah Louise i teaseren for næste sæson, og hun er altså stadig med i programmet, men det er der en god grund til.

»Jeg er også med i sæson 4, men bestemt ikke fordi, jeg havde lyst, men fordi jeg var bundet op af en kontrakt. Jeg kan sige, at jeg definitivt har nået nogle grænser rent tv-karrieremæssigt og personligt, og at jeg ud fra det kommer til at vælge anderledes i fremtiden end hidtil,« skriver Sarah Louise på sin blog og fortsætter:

LÆS OGSÅ: Amalie overvejer at droppe ‘Forsidefruer’: Jeg føler mig trådt på

LÆS OGSÅ: Janni: ‘Forsidefruer’ ville ikke eksistere uden drama

»Jeg kan mærke, at i hele dette vanvidsforløb med ‘Forsidefruer’, hvor nogle kollegaer konstant går over ens grænser og er villige til at gøre hvad som helst for seertal, vil lyve om hvad som helst for at synes bedre i andres øjne og fremprovokere en reaktion hos mig (som jeg iøvrigt er blevet ekspert i at glide af på), og mange folk har alle mulige mærkelig versioner af sandheden, så er det guld værd at kunne fordufte væk, hvor ingen andre er og finde ro og fokus med det vigtigste her i verden, nemlig mine elskede børn.«

LÆS OGSÅ: Kold luft mellem Tina Lund og Sarah Louise fra ‘Forsidefruer’

Derfor har Sarah Louise tilbragt weekenden i sit nye sommerhus med børnene. Og det lader altså ikke til, at vi skal gøre os nogle forhåbninger om fortsat at kunne følge Sarah Louise i programmet, når hendes kontrakt udløber – spørgsmålet er så, hvor længe fruerne har skrevet kontrakt for.

Allerede i sæsonens begyndelse afslørede flere af fruerne, at alt dramaet var centreret omkring én person, og nu står det klart, at de mente Sarah Louise. I sidste uge afslørede Janni, at det ikke ændrer sig i sæson, så hvis man er vild med dramaet, er der god grund til at glæde sig.

LÆS OGSÅ: Amalie forklarer: Derfor har jeg valgt at få en donorbaby

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.