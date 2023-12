- "Vild med dans" har været en kæmpe tillidssag, fordi jeg ikke havde så meget tillid til mig selv, lyder det fra Sarah Grünewald, som nu stopper på programmet.

- Hej, mor, så blev det din sidste aften på "Vild med dans". Jeg synes, du er så sej, at du har lavet det i så mange år. Men lad nu være med at græde. Du kan glæde dig over, at du skal hjem til mig og spise fredagsslik i stedet for.

Sarah Grünewald takkede af efter et årti og 11 sæsoner som vært på "Vild med dans".

Og der ventede hende en surprise, da produktionen midt i den rullende liveudsendelse fra finalen overraskede hende med en kavalkade over hendes mest mindeværdige øjeblikke i programmet - og en hilsen fra hendes syvårige søn, Luis, hvis ord fik tårerne i øjenkrogen til at trille ned af kinderne.

- Jeg har godt, lyder reaktionen derpå.

- Jeg har det virkeligt dejligt. Det har været en overvældende dag, og det har været en så smuk finale og en vidunderlige måde at slutte det af på, siger hun.

- Jeg har det, som om jeg er blevet gift. Det er meget, meget rørende.

Det er taknemlighedstårer, der piblede frem. Og dem kommer der nok endnu flere af.

- Det er ikke slut endnu. For nu skal jeg ud og kramme alle mine kolleger farvel. Jeg ved, at der er flere... Når vi ser hinanden ude bagved, så bryder vi grædende sammen. På en god måde, understreger hun.

- Det er jo bare ren kærlighed.

Det er en længere og velovervejet beslutning, Sarah Grünewald traf, da hun inden premiereprogrammet meddelte, at denne sæson blev hendes sidste som vært.

For at gøre plads til nye kapitler må hun sætte punktum for det foregående.

- Det føles virkelig rigtigt, og det føles virkeligt dejligt. Det er, fordi jeg har det godt, understreger hun.

Sarah Grünewald havde en baggrund som model og havde lavet et par tv-ting, inden hun fik jobbet som vært på det populære program - i øvrigt på bedste sendetid på TV 2 fredag aften efteråret igennem år efter år.

Hun var egentlig ikke et særligt kendt navn dengang. Hun er aldrig blevet spurgt, om hun ville deltage i "Vild med dans" som nydanser.

Men værtstalentet brændte igennem, og hun blev kaldt en usleben diamant.

- "Vild med dans" har for det første været en kæmpe tillidssag, fordi jeg ikke havde så meget tillid til mig selv, lyder det fra Sarah Grünewald.

- De har altid regnet med, at jeg nok skulle klare den, og jeg var den rigtige til opgaven, når jeg nogle gange måske har følt, at jeg vaklede lidt, fortæller hun.

Sarah Grünewald er kendt for sin bramfrie attitude.

Så sent som i finalen, som blev vundet af tidligere fodboldspiller Kasper Fisker og partner Karina Frimodt, fortalte hun sin medvært, Martin Johannes Larsen, foran de rullende live-kameraer, at hun havde fået vokset sine hår i næsen.

Hun har også måttet fiske en kjole, der var kravlet op, ud under en udsendelse og lovede på et andet tidspunkt kvajebajer til alle, da hun kaldte Lis Sørensen for Søs Fenger.

Midt i holdning, hæl og tå har hun mere eller mindre bevidst gjort op med forestillingen om, hvordan man skal fremføre sig i et program.

- Der er ingen hemmelighed, at jeg tit er kommet efterfølgende og har undskyldt for noget, jeg har sagt, eller jeg har tænkt, var over stregen. Og jeg er altid bare blevet mødt med: "Det er okay. Du er bare et menneske. Vi laver bare fjernsyn". Så det har betydet ekstremt meget, siger Sarah Grünewald og fortsætter:

- Jeg er lidt svær at putte i en kasse, for så banker jeg med arme og ben, og så bliver jeg ikke en fed udgave af mig selv.

Sarah Grünewald begyndte på programmet som 29-årig. Om tre måneder fylder hun 40.

Det er sket meget i hendes liv privat og professionelt i den tid.

- Jeg startede som meget lille og umoden og helt ny og fik lov til at vokse og lave fejl, men stadig bare få at vide, at det var okay. Det har betydet virkelig, virkelig meget for mig, at jeg har kunnet gå på arbejde og blive grebet af nogle virkelig dygtige mennesker, siger Sarah Grünewald.

- Det har også været et helle for mig, når der var alt muligt andet. Også med alt det, der sker i verden. Vi har nogle gange tænkt: "Så står vi her, mens der er krig og ødelæggelse, og så laver vi bare danseprogram". Men et eller andet sted er det sgu også rart bare at lave et danseprogram og glemme alt det der. Det har virkelig været dejligt at få lov til at være med til det.

Sarah Grünewald har ikke en forkromet plan over, hvad hun skal lave efter Vild med dans-epoken. Måske nye tv-produkter, måske foredrag, måske flere film.

Men først venter julen.

Her skal hun lave julepynt og ikke mindst spise fredagsslik med Luis, som overraskede hende i finalen i det båndende indslag.

- Han er syv år gammel! Han har holdt det hemmeligt for mig i en måned, udbryder Sarah Grünewald.

- Jeg synes, det er helt vildt. Jeg ringede til ham efter første del af programmet og sagde tak.

Det var faktisk under "Vild med dans", at Sarah Grünewald i 2015 i slutningen af et program aede sin mave og afslørede, at hun var gravid og ventede Luis.

Lille Luis, som nu er så stor en dreng, at han kunne overraske sin mor i årets udgave af "Vild med dans".

- Børn er det vildeste billede på, hvordan tiden går, siger Sarah Grünewald.

Et årti som vært er forbi. Når "Vild med dans" vender tilbage næste år, bliver det uden Sarah Grünewald.

Sarah Grünewald har fået et evigt minde fra "Vild med dans". Hun har fået tatoveret en dansende mand på overarmen. Tatoveringen var en afskedsgave fra hendes medvært, Martin Johannes Larsen.

Nu er hun blevet så kendt, at hun potentielt kunne blive spurgt, om hun selv vil deltage i konkurrencen som nydanser. Men det er hun tøvende overfor.

- Det ved jeg ikke... Måske... Jeg elsker at danse. Men det bliver ikke lige nu.

/ritzau/