Sarah Grünewald gennemførte fredagens udgave af "Vild med dans" med klap for det ene øje.

Hver fredag træder Sarah Grünewald ind på Vild med dans-scenen iført smukke designerkjoler, høje stiletter og glitrende smykker.

Men fredag havde hun en ekstra accessory, da hun gik på dansegulvet. På venstre øje bar værtinden en sort, glitrende klap, fordi hun har fået tre bygkorn.

Og selv om Sarah Grünewald har været vært på det populære danseprogram igennem syv sæsoner og har stor erfaring i at stå foran kameraet, så var klappen en udfordring.

- Det har været lidt ubehageligt, fordi jeg ikke kan se så godt. Samtidig kan jeg godt lide at komme ind og føle mig godt tilpas. Når man får lavet så flotte kjoler, så er det ikke så rart at have noget på hovedet på den måde.

- Men jeg synes, at det blev en fin løsning, fortalte værten efter fredagens show.

Særligt én episode i programmet vakte stor opsigt.

Da sangerinden Coco O. og hendes partner, Morten Kjeldgaard, blev interviewet af Sarah Grünewald efter deres cha-cha-cha, sprang klappens elastik.

Det skabte både grin hos værtinden selv og hos deltagerne og dommerne i programmet, og Sarah Grünewald måtte selv holde klappen fast ved øjet.

- Jeg blev oprigtig i tvivl om, hvorvidt jeg skulle sige: "Fuck det, nu lægger jeg den klap og kører videre", eller om jeg skulle holde den op for øjet.

- Jeg gik ikke i panik, men det er typisk mig, at det sker. Hvis jeg havde været på krykker, var den ene af dem sikkert knækket. Det sker altid for mig, siger værtinden med et smil.

Torsdag havde Sarah Grünewald haft det, hun selv betegner som et krisemøde på Facetime med sin makeupartist, stylist og chef. Her kom de i fællesskab frem til, at klappen var den rigtige løsning både i forhold til programmet og til kjolen.

I forberedelserne til fredagens "Vild med dans" havde værtinden dog overvejet at gå på skærmen uden makeup for at hylde den naturlige skønhed.

Blandt andet fordi fredagens tema var stærke kvinder.

- Lige på sådan en girl-power-aften ville jeg med glæde have sagt: "Jeg kan sagtens lave livefjernsyn uden makeup".

- Men når man er i et studie med 3000 tændte lamper, så bliver man meget, meget bleg. Så jeg ville have set syg ud, forklarer Sarah Grünewald.

"Vild med dans" sendes på TV2 hver fredag klokken 20.00.

/ritzau/