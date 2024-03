Sarah Grünewald har sat et punktum for fortiden, så hun kan gøre plads til nuet - og alt det, hun har i vente i fremtiden.

Da Sarah Grünewald gik om bord på den båd, der sejlede hende og fem andre kendisser over Atlanten i discovery+ og Kanal 5-programmet af samme navn, var det uden tung bagage.

Den har den kendte tv-vært smidt over bord.

- Jeg har haft rigelig tid til navlepilleri, siger Sarah Grünewald og fortsætter:

- Jeg har enormt meget brug for at gøre plads til at reflektere over, hvor jeg står nu, i stedet for hele tiden at grave rundt i, hvor man har været, hvilket stof man er lavet af - det ved jeg godt, og det er det, 40-årsalderen så taknemmeligt giver en.

Sarah Grünewald har tidligere beskrevet, hvordan hun som ung blev tiltrukket af kontrasten til det pæne hjem, hun voksede op i. I løbet af to år fik hun 14 piercinger, hun kronragede sig og blev en del af et råt miljø, hvor der var druk, stoffer og kriminalitet.

I "Over Atlanten" fortæller hun, at hun har kæmpet med at føle sig overset, og at udfarenheden i virkeligheden bundede i et indædt ønske om opmærksomhed derhjemme.

- Jeg har haft brug for at skabe plads, og det kan jeg ikke, hvis jeg hele tiden tager min fortid med mig. Jeg er ikke min fortid. Jeg er nu, fastslår Sarah Grünewald.

- Det synes jeg, har været meget, meget dejligt at mærke faktisk, at der er kæmpemeget ro på en eller anden måde. Jeg har det godt. Mega, siger hun.

Det har hun faktisk haft i lang tid.

- Det er meget lang tid siden, jeg fandt kursen. Jeg tror, at i en travl hverdag har det bare været enormt sundt at stoppe op og lige mærke, hvordan jeg har det. Det gav den tur her plads til.

Det forgangne år har været foranderligt for Sarah Grünewald. Hun annoncerede, at den seneste sæson i "Vild med dans" ville være hendes sidste som vært efter at have stået i spidsen for det uhyre populære program i over et helt årti.

For at gøre plads til nye kapitler må hun sætte punktum for de foregående.

Ud over at krydse Atlanten har hun rejst til Sydkorea for at medvirke i TV 2-realityprogrammet "Shaolin".

Her blev hun og otte andre danske kendisser introduceret til den ældgamle kinesiske livsfilosofi shaolin. En filosofi om at leve sundere fysisk og mentalt, ikke at tage ting for givet og om indre ro og værdsættelse.

- Jeg læste fra en følger, der skrev: "Hvordan kan hun være væk fra sit barn i så lang tid?". Og jeg kunne ikke lade være med at trække på smilebåndet, siger Sarah Grünewald og tilføjer, at hun da også blev en smule provokeret:

- Jeg vidste jo, at når jeg kom hjem, så havde jeg fire måneders sommerferie og et helt andet nærvær med min søn end mange andre forældre, som har et 37-47 timers job om ugen, mener hun.

Ved sin køje på sejlbåden havde hun klistret et billede op af lille Luis og en af hans tegninger. Og Luis var også taget til Portugal sammen med blandt andre sin mormor for at tage imod Sarah Grünewald efter turen fra Guadeloupe i Caribien til Portugal.

- Det var hårdt og svært at være afsted. Men man siger jo: "Vi ses". Det gør man med en intention om, at man skal ud og gøre noget fedt for sig selv, og det tror jeg bare, er vigtigt at gøre som forælder, siger Sarah Grünewald og tilføjer:

- Jeg tog ikke afsted til noget, jeg ikke havde lyst til. Så jeg kom jo hjem med en masse fede oplevelser og minder - og var en bedre version af mig selv.

"Over Atlanten" kan ses på Kanal 5 og på discovery+.

/ritzau/