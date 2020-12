Både kærligheden og karrieren kører for den kendte tv-vært og biografaktuelle skuespillerinde.

Det seneste år har været hæsblæsende for Sarah Grünewald.

For ottende sæson i streg er hun Vild med dans-værtinde, og så har det forgangne år også budt på nye tv-jobs og en større rolle i Søren Kragh-Jacobsens nye film, "Lille sommerfugl".

Det er ikke kun karrieren, der kører - det gør kærligheden også.

Sarah Grünewald kan snart fejre etårsdag med kæresten Benjamin Kaniewski, som hun erklærer sig "hamrende forelsket i".

- Lige nu har jeg et skizofrent liv - jeg har syv dage, hvor jeg er alenemor til Luis, og så har jeg syv dage, hvor jeg er topforelsket og bare tonser rundt med Ben i hånden og har det dejligt, jubler den 36-årige tv-vært og skuespillerinde.

- Det er nogle ret vilde kontraster, og det har været ret fint, men nu kan jeg mærke, at nu har vi også gjort det i et år, og jeg kan godt mærke, at jeg også begynder at have brug for at flette de to ender sammen lidt mere på en måde, fortæller Sarah Grünewald.

Foreløbig rykker hun tilbage til byen, for at hendes lille søn, Luis på fire år, kan være tættere på sin far.

- Det er kæmpe hårdt, at man kun oplever sin søn 50 procent af tiden. Det er skide unfair. Jeg har så sent som i morges ringet til Rasmus og sagt, hvor synd det er, at han skal være skilsmissebarn, siger hun og uddyber:

- De bliver så splittede de børn, når de ender i skilsmisse. Jeg tror, det er for det bedste at prøve at forene hverdagen hos mor og far så meget som muligt. Og der er det jo bare heldigt, at jeg kan kommunikere med Rasmus, min eksmand, og tale med ham om, hvad der er bedst for den lille.

- Vi har et sindssygt godt forhold, og vi er virkelig gode venner, hvilket også er grunden til, at vi gik fra hinanden - at vi var bedre venner.

Netop nu er Sarah Grünewald biografaktuel i "Lille sommerfugl", som handler om de sammenstød, der sker, når man ikke taler sammen.

Hemmeligheder, som ellers er skubbet ind under gulvtæppet, titter lige så stille frem under guldbryllupsfesten mellem landmanden Ernst og hans hustru, Louise, spillet af veteranerne Jesper Christensen og Karen-Lise Mynster.

Sarah Grünewald spiller rollen som servitricen Maja, som også er hvirvlet ind i intrigerne på sin egen måde.

Selv om hun indtog den kvindelige hovedrolle i TV2 Zulu-serien "Tomgang" og har medvirket i dramafilmene "Dirch" og "Et andet liv", var det noget helt andet at blive kaldt ind på en større birolle på så stor en filmoptagelse, som "Lille sommerfugl" var, fortæller hun.

- Jeg var ret rædselsslagen i starten. Jeg er jo autodidakt. Men det ville da også være røvkedeligt, hvis jeg kastede mig ud i det og allerede følte mig drøngod, siger hun med et smil.

- Det har tit været mit lod ved at være autodidakt, at jeg selv har troet på det. "Det kan jeg godt! Det vil jeg gerne!".

For Sarah Grünewald har hendes drive altid overskygget angsten.

- De første år jeg lavede "Vild med dans", kunne folk enten sige: "Hvor er du en dygtig vært", og så havde jeg tænkt: "Okay, tusind tak for det!" eller have tænkt: "Okay, måske er jeg dårlig", hvis nogle havde sagt, at jeg var elendig til det, forklarer Sarah Grünewald og uddyber:

- Jeg havde ingen selvindsigt i det, jeg lavede som vært dengang, og sådan er det også som skuespiller nu, kan jeg mærke. Men jeg synes, det er skidesjovt, og så er det dejligt, at en rutineret instruktør som Søren Kragh-Jacobsen har tillid til mig, siger hun.

Man kan også blive så sikker, at der ikke længere er noget spil.

- Jeg er sikker på, at jeg skiller vandene lidt, i forhold til hvordan jeg er vært. Der er nogle, der vil synes, at jeg ikke er korrekt nok, eller at jeg måske er for spontan i min måde at lave fjernsyn på, men det er sådan, jeg er vært.

- Jeg har heldigvis fået så meget erfaring nu, at jeg føler, at jeg gør et godt stykke arbejde, når jeg går på, men jeg kan stadig blive bedre, siger Sarah Grünewald.

- Jeg tror også, at hvis jeg lige pludselig en dag ikke længere følte den der nerve, når jeg går på arbejde, at jeg ville holde op med at lave det, for så ville det blive for kedeligt.

Det gælder også inden for filmens verden.

Sarah Grünewald har et mantra om at omgive sig med mennesker, der er dygtigere end hende, så hun kan suge til og lære.

- Faktisk er jeg blevet tilbudt nogle ting, men jeg har måttet sige nej, fordi jeg for første gang i mit liv har været enormt kræsen, når det kommer til film, og det er også et kæmpe skridt for mig lige pludselig at være, siger Sarah Grünewald og uddyber:

- Jeg har været bange for, om det var snobbet af mig. At jeg var lidt et skarn, hvis jeg sagde nej til noget, hvor jeg egentlig kan mærke, at jeg har en meget klar mavefornemmelse, der handler om, at det er ret vigtigt for mig egentlig bare at arbejde med folk, som er bedre end mig.

Sarah Grünewald stopper ikke bare her.

Da statsminister Mette Frederiksen lukkede landet ned i foråret grundet coronapandemien, gav den ufrivillige pause hende tid til at reflektere over sit liv.

Det har fået hende i gang med at realisere en stor drøm, hun længe har haft, om at gøre noget ved den stigende mængde plastik, der ender i verdenshavene.

- Jeg har de senere år savnet at lave noget med mere substans forstået på den måde, at jeg gerne vil lave noget, som bidrager til verden, og som giver min drengs generation noget med, forklarer Sarah Grünewald.

- Jeg har rejst meget og kan ikke holde ud at se alt det plastik, der flyder rundt. Det gør mig så ked af det. Så jeg er ved at prøve at finde ud af, hvad vi kan lave ud af det.

Ambitionen er at omdanne plastikken til bæredygtigt producerede telte, gummistøvler og lignende.

- Min karriere er der, hvor jeg gerne vil begynde at producere mine egne ting, som jeg kan være direktøren bag og lægge navn til og være ansigtet på udadtil, forklarer Sarah Grünewald.

- Og så vil jeg selvfølgelig stadig rigtig gerne fortsætte med at lave film og tv, lyder det med et smil fra stjernen.

/ritzau/