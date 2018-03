Ingen af sangerindens deltagere nåede hele vejen til den store finale i "X Factor" næste uge.

København. Når X Factor i næste uge skal finde sin vinder, sidder Sanne Salomonsen som eneste mentor uden en deltager i konkurrencen. Hun mistede nemlig sit sidste håb for X Factor-trofæet, da hendes deltager Sigmund blev stemt ud af konkurrencen fredag aften.

Derfor bliver det en anderledes finale for hende, end hun havde håbet på.

- Det bliver røvsygt. De andre finalister er også søde, og jeg synes, jeg har været meget sød i min bedømmelse af dem, så jeg håber, de lever op til det, en finale kræver. Og jeg gør mit arbejde, selvfølgelig gør jeg det. Men det er klart, at for mig bliver den finale ikke lige så sjov, siger hun.

At Sigmund måtte vinke farvel til drømmen om X Factor-sejren, har hun svært ved at forstå.

- Det kom sandelig bag på mig. Jeg forstår det ikke, for jeg synes, han er så fantastisk. Han er en stjerne. Nu gælder det for mig om at få ham i gang med den karriere, han har lagt en god grobund til her. Jeg vil æde min gamle hat på, at om to år så er det ham, der er stjernen stadigvæk, siger hun selvsikkert.

For Sanne Salomonsen har det været allerførste gang ved dommerbordet i X Factor, og hun har godt kunnet mærke undervejs, at hun har været den mindst rutinerede.

- Som nybegynder er det svært at vide, hvornår man gør det rigtigt, og jeg har da godt kunnet mærke, at jeg har siddet med to rutinerede meddommere, der har været mere vant til det spil, det er derinde.

- Jeg er på en anden måde og gør tingene på en anden måde. Men jeg har været glad for at være med, og det har været interessant at være med til at skabe stjerner, og det ved jeg, jeg har gjort. Jeg går herfra med god samvittighed, siger hun.

Finalen bliver sendt på fredag klokken 20.00 på DR1.

/ritzau/