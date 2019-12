En sang om en fræk og hed taxatur, der blev til på en skrivecamp i Jylland, blev til en sand ørehænger.

Lise Cabble har skrevet 18 sange til Dansk Melodi Grand Prix og trukket sig sejrrigt fra sangdysten fire gange med sangene "Fra Mols til Skagen", "New Tomorrow", "Only Teardrops" og "Love is Forever".

Men det var på en skrivecamp for Sanne Salomonsen, at hun skrev en af de sange, som hun betegner som sin bedste.

Med i sin kuffert havde Lise Cabble medbragt en samling gode melodier, som hun med egne ord "havde i baghånden, hvis hun ikke lige fandt på noget".

Men da Danmarks Rockmama trådte ind i rummet, gik der ikke længe, før Lise Cabble havde skrevet en slagkraftig og fræk ørehænger.

Hvilken sang er din bedste?

- En af mine yndlingssange er i hvert fald "Taxa" med Sanne Salomonsen. Jeg havde skrevet meget af den hjemmefra, så jeg følte meget, at det var min sang.

- Jeg synes også, at den har en helhed. Den er umiddelbar og går ind med det samme. Det er ikke, fordi teksten er enorm dyb. Men den er enorm slagkraftig. Det er en ørehænger og et dansenummer.

- Den er både overraskende og enkel. Og så har den noget humor over sig. En lethed. Det der lidt frække er også lidt sjovt.

Hvad blev du inspireret af?

- Jeg blev inspireret af Sanne (Salomonsen, red.), da jeg skrev selve teksten. Jeg kan huske, at hun på campen i Jylland kom ind i lokalet "divaen" kom ind. Så holdt hun en lang tale om, hvad for noget musik hun ville have og idéer til tekstindhold.

- En af de sange, som hun nævnte, var "Steamy Windows" med Tina Turner, som er noget med sex i en bil. Det kørte videre inde i mit hoved. Lige pludselig tænkte jeg, det riff der med den melodi og en fræk taxatur. Det var meget inspireret af hendes forestilling om, hvad hun godt kunne tænke sig.

- Hun sagde så meget, og jeg skrev en masse noter. Det synes jeg, er skide skægt. At man ikke skal finde på noget, men være jordemoder for en anden. Sanne (Salomonsen, red.) er jo meget inspirerende.

- At det er Sanne (Salomonsen, red.), giver selvfølgelig noget ekstra. Hun inspirerede til den frække og sjove tekst.

Hvad har den betydet for din karriere?

- Jeg ved ikke, hvor meget den har betydet, for så meget ved folk heller ikke, hvem der skriver sangene. Men denne her er altid god at prale med.

- Jeg synes, det har været vildt at se, at folk står og skråler med på sangen. Der er også nogle, der har sunget den i "X Factor" og lavet alle mulige fortolkninger. Jeg ved sgu ikke, det er bare fedt.

Hvordan er det at se Sanne Salomonsen spille den live?

- Det er jo helt vildt. Det er måske endnu vildere for mig at se hende spille den, end det er for hende at spille den. Det er federe at stå tilbagelænet og bare nyde det. Man kan nyde det bedre på afstand.

- At kunne skrive noget, som relaterer så meget til folk, at de står og skråler med, det, synes jeg, er fedt.

