Der er ikke kun de fem par, som går på gulvet i lørdagens program. Det gør Anne Linnet og unge Olivia også.

Kvartfinalen venter for de resterende fem par i årets udgave af "Vild med dans" lørdag aften.

Der er juletema på programmet, og ikke nok med at parrene skal danse til julemusik, så gæster Anne Linnet dansedysten med sin nye julesang, "Vi synger julen ind".

Det afslører TV2 i en pressemeddelelse.

Da Anne Linnet var barn og ung, tilbragte hun hvert år julen på det sygehus, hvor hendes far arbejdede som læge.

Den 67-årige sangerinde mindes, hvordan hun og hendes brødre løb rundt på børneafdelingen og fejrede jul med de indlagte børn.

Siden barnsben har julen stået som en særlig tid til at tage sig ekstra af dem, der har haft brug for omsorg, siger hun i pressemeddelelsen.

- Julen er en tid, hvor det nære følelsesliv er i fokus, og hvor de helt personlige emner fylder meget. Det er det, jeg har forsøgt at lave sange omkring, forklarer sangerinden.

Kvartfinalen bliver også gæstet af et ungt talent.

Dansetalentet Olivia vandt tidligere på året programmet "Danmarks vildeste danser" - i øvrigt med Silas Holst, der under "Vild med dans" danser med skuespillerinden Nukâka Coster-Waldau - som sin coach.

Foruden pengepremieren på 100.000 kroner fik hun også lov til at optræde i "Vild med dans", og det er altså den del af præmien, hun lørdag indløser.

Her går hun solo på gulvet og danser en koreografi til monsterhittet "Let It Go" fra filmen "Frozen".

For de resterende fem par venter kvartfinalen.

Først skal parrene på gulvet i en individuel dans, hvorefter de skal dyste i en maratondans, hvor kun det bedste par står tilbage til sidst og får ekstra point med i afgørelsen.

Det vises på TV2 lørdag klokken 20.35.

/ritzau/