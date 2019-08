Det kører med fuld fart der ud af for den unge sangerinde Clara, der er niece til Renée Toft Simonsen.

Sidste år stod Clara på den lille scene ved Voice-showet i Tivoli. I år skal hun synge på den store scene.

Og det er så vildt, at 18årige Clara Toft Simonsen - der som kunstner blot kalder sig ’Clara’ - selv har lidt svært ved at forstå sin succes.

»Det er så vildt, Jeg kan virkelig ikke fatte det. Det er virkelig bare gået så hurtigt,« siger den aarhusianske sangerinde til B.T. under præsentationen af årets deltagere i The Voice’ 19.

Clara er Renee Toft Simonsens niece. Dermed er Thomas Helmig også hendes onkel. Foto: Emil Hougaard Vis mere Clara er Renee Toft Simonsens niece. Dermed er Thomas Helmig også hendes onkel. Foto: Emil Hougaard

Tidligere på året udgav Clara sit første album, og succesen som popsanger har betydet, at hun nu er blevet et mere kendt ansigt på gaden.

»Det er super mærkeligt. Jeg elsker dem, der kommer op til mig og vil have billeder, men det er så underligt, at du ikke kan stå op til en eller anden koncert, og at du ikke kan gå ned og købe ind, uden at der er nogen, der lige kommer hen til dig. Eller peger og kigger,« siger hun.

Men lige i det tilfælde er der gode råd at hente for den unge sangerinde. For moster Renée Toft Simonsen og hendes mand, Thomas Helmig, er altid klar med nogle erfaringer om det at være kendt.

Især har Clara haft glæde af Thomas Helmigs erfaring:

»Thomas er jo bare et pisse godt eksempel på en, der har været i gamet i lang tid og ved, hvordan man holder sig selv interessant og sund. Og det handler bare om at sige nej til de ting, man ikke vil, og ja til de ting, man gerne vil. Og have sig selv med i det,« siger hun og tilføjer:

»Jeg synes, at Thomas er rigtig god at snakke med. Det er rart at have nogen, man kan ringe til«.

Selv om Thomas Helmig er god at have til at hjælpe med erfaringen i branchen, betyder det dog meget for Clara Toft Simonsen at understrege, at hun ikke har brugt ham til at komme indenfor i musikbranchen.

»Der er rigtig mange, der tror, at jeg blev opdaget på grund af Thomas. Men det er jeg altså ikke. For der var ingen på Sony, der vidste, at jeg var en ’Toft Simonsen’. Det er udelukkende mig selv, hvilket faktisk var rigtig vigtigt for mig – at det ikke skulle ske igennem Thomas. Jeg vil gerne stå på egne ben. Og jeg har kæmpet for, at det skulle være Clara og ikke Thomas’ niece,« siger hun.

Selv om Clara ikke er biologisk relateret til Thomas Helmig, så er talentet for det musikalske medfødt. Både hende tre store brødre og hendes tvillingbror er gode til at synge og spille guitar, fortæller hun.

Den eneste, der ikke synger, er hendes lillebror.

Har I overvejet et familieband?

»Det kunne være mega sjovt. Man ved aldrig. Jeg ville elske det,« griner hun.

På den lidt mere seriøse bane, håber Clara, at hendes musik en dag vil slå igennem i udlandet. Og at hendes næste album bliver godt modtaget.

Den 18-årige sangerinde bor fortsat hjemme og håber derfor også, at fremtiden byder på en lejligheden i København – og måske en af dele sofaen med, for selv om det kan være svært at tro, så er hun single.

»Men jeg vil gerne have en kæreste,« fastslår hun.

Foruden Clara skal blandt andre Christoper, TopGunn, Zookeepers, Sivas og Lord Siva & Vera optræde ved The Voice '19, der foregår i Tivoli den 7. september.