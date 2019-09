Anne Dorte Michelsen røg som den første ud af "Vild med dans". Skuffende, siger hun.

Fredag aften måtte "Vild med dans" vinke farvel til sit første par, og her var det sangerinden Anne Dorte Michelsen og hendes partner, danseren Marc Christensen, der blev smidt ud af seerne.

Den 61-årige sangerinde er trist over, at danseeventyret sluttede så brat.

- Selvfølgelig er det da et nederlag. Vi har jo tabt, siger Anne Dorte Michelsen.

- Vi er selvfølgelig skuffede over, at vi ikke skal danse mere, og jeg er rigtig ked af, at jeg ikke skal danse mere med Marc, for han er et vidunderligt menneske og utrolig dygtig, siger sangerinden.

Hun har dog været enormt påvirket af al den virak, der har været omkring hende i forbindelse med programmet.

- Jeg kan ikke lade være med at tænke, at måske har jeg ikke nerverne til det her, siger hun.

- Jeg er vant til mere ro, når jeg skal præstere noget og til mere faste rammer. Og her bliver man kastet ud i noget helt andet. Jeg havde måske troet, det var nogle andre ting, der ville drille mig, men allerede sidste fredag var jeg meget påvirket af det hele. Det er svært for mig at bevare fokus og mærke mig selv, siger Anne Dorte Michelsen.

Selve dansen er hun dog nået at blive rigtig glad for.

- Vi har danset seks fantastiske uger, jeg aldrig vil glemme, siger sangerinden, der ikke er færdig med at lade sig føre rundt på et dansegulv, selv om det er slut i "Vild med dans".

- Jeg skal danse med min mand, han har længe sagt, han gerne vil gå til dans med mig, siger hun.

/ritzau/