Dansen har forløst noget for Emmelie de Forest, der troede, hun ville ryge ud langt tidligere i Vild med dans.

København. Efter tre gange i omdans blev det et farvel til sangerinden Emmelie de Forest og hendes partner, Frederik Nonnemann, i "Vild med dans" fredag aften.

- Jeg er sindssygt rørt lige nu, men jeg synes, at vi slutter med vores bedste dans. Vi har haft en god uge, og jeg synes, det er en god måde, når det nu skulle slutte. Selv om det er ærgerligt, så kunne vi ikke have gjort det bedre, siger Emmelie de Forest kort efter showets afgørelse.

Det er især sammenholdet med de andre dansere og hendes partner, hun vil savne.

- Man er bare blevet sådan en god gruppe, man er rystet sammen, og så er der mit venskab med Frederik, og derfor er det svært, at det er slut, siger hun.

Alligevel havde sangerinden ikke regnet med, at hun overhovedet ville nå så langt i programmet.

- Da jeg meldte mig til i starten, tænkte jeg, at jeg ville ryge som den første. Men jeg satte det som et mål, at jeg gerne ville nå halvvejs i sæsonen, og der er vi præcis i dag, fortæller sangerinden, der vandt Eurovision i 2013 med nummeret "Only Teardrops".

Hun har lært en masse af at danse. For selv om hun er vant til at optræde, har "Vild med dans" givet hende helt nye redskaber.

- Jeg har tidligere følt mig meget låst i min krop. Selv om jeg bruger armene meget til at fortælle historier, når jeg synger, så har mine ben bare stået som to stolper.

- Derfor vil jeg også gerne fortsætte med dansen, for jeg synes virkelig, den har været med til at udvikle mig, selv om det ind i mellem også har været svært, siger hun.

Finalen i "Vild med dans" afholdes den 23. november i Horsens.

/ritzau/