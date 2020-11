Sanger Camille Jones lærte at stå på egne ben i en meget ung alder. I dag ser hun selvstændigheden som en stor styrke, for den gør, at hun ofte har godt fat om sine beslutninger. Men der er dog én beslutning, hun fortryder.

Hvad er det vigtigste, du har lært af dine forældre?

»Det har vist sig at være selvstændighed. Jeg blev selvstændig som meget lille, hvor jeg blev kastet ud i nogle ting, hvor man måske tænker 'hold da op, at det var lige tidligt nok, at jeg skulle stå på egne ben', men efterfølgende har det vist sig at være en kæmpe styrke. Det kommer nok til at tage lidt længere tid for min søn at blive selvstændig på samme måde. Jeg er også meget tillidsfuld, på godt og ondt, og det er noget, mine forældre har plantet i mig. Det er ting, jeg virkelig har kunnet bruge til noget senere i livet.«



Hvordan har du brugt det?

»Jeg er god til at få mit liv til at fungere og at få det maksimale ud af de ting, jeg gør. Jeg får ofte at vide, at jeg har godt fat om mine beslutninger, og den følelse har jeg heldigvis også selv i langt de fleste situationer, jeg befinder mig i.«

BLÅ BOG Camille Jones, 47 år

Sanger

Aktuel med ep’en 'Inde i en tåre', der udkom den 6. november

Mor til sønnen Eddie Bo på 6 år, som hun har alene

Bor på Frederiksberg



Er der en beslutning, du har fortrudt?

»Det er der faktisk. Jeg fortryder, at jeg aldrig tog en studentereksamen. Måske var det førnævnte selvstændighed, der gjorde udfaldet i den beslutning. Vores uddannelsessystem er bygget rigtig fint op, og det åbner bare nogle døre. Nu er jeg gået i gang med at læse på Erhvervsakademiet, og det føles som en hindring, at jeg ikke har en studentereksamen, for nu skal jeg vurderes på nogle andre ting.«

»Så når jeg ser tilbage, ville jeg ønske, at jeg havde været motiveret til at fortsætte med skolen i stedet for at stoppe som 17-årig. Jeg ved godt, at det ikke er for alle, men jeg tror faktisk, at det ville have været noget for mig. Når jeg ser på min niece, der er 17 år gammel, så ville det da også være underligt, hvis hun ikke gik i gymnasiet, for hun er jo så ung!«



Hvad lavede du i stedet for at gå i skole?

»Jamen, jeg spillede jo musik! Det var ikke, fordi jeg havde en karriere, men jeg var godt i gang. Jeg havde kun musik i hovedet, det var det eneste, jeg ville, og jeg var ikke bange for at drømme stort.«

»Jeg hørte på et tidspunkt Wafande udtale, at hans far havde sagt til ham, at hvis han virkelig ville musikken som sin levevej, så skulle han ikke have en plan B, for så ville det bare ende med den. Og det vil jeg faktisk give ham ret i! Men at tage en studentereksamen havde heller ikke været en plan B for mig, det ville bare have givet mig et grundlæggende fundament.«



Hvad driver dig i livet?

»Jeg har virkelig lært at holde af roen især under corona, men jeg kan også mærke, at jeg bliver drevet af nye udfordringer, og især når jeg lykkes med at mine mål. Min karriere driver mig også. Jeg har jo altid gang i et eller andet, og nogle gange tænker jeg da også, at det ville være nemmere at have et 8-16-job, så jeg rent faktisk havde fri, når jeg havde fri, men jeg tror også, at jeg ville kede mig.«

Så hvis musikken ikke skulle være din levevej, hvad skulle så være det?

»Jeg kunne godt tænke mig at lave en tegne- og kunstskole for børn. Min seksårige søn er vild med at tegne, men jeg synes, at der mangler nogle tilbud, hvor han ville kunne udfolde sin kreativitet. Herfra, hvor jeg bor på Frederiksberg, kan jeg kigge over på en fantastisk bygning, og der drømmer jeg om at lave sådan en slags skole en dag.«

