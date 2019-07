Den amerikanske sanger Taylor Swift slår både Lionel Messi og Kylie Jenner som den bedst betalte kendis.

Den amerikanske musiker Taylor Swift tjener mest af alle kendisser.

Det viser det amerikanske pengemagasin Forbes' liste over de 100 bedst betalte kendisser, der både tæller sportsudøvere, musikere, skuespillere og tv-personligheder.

Den 29-årige country- og popsanger tjente 185 millioner dollar - 1,2 milliarder kroner - før skat fra 1. juni 2018 til 1. juni 2019, estimerer Forbes.

Dermed overgår Taylor Swift den yngste fra den populære amerikanske reality-tv-familie Kardashian-Jenner, 21-årige Kylie Jenner, der tjente 1,1 milliard kroner sidste år på blandt andet sin kosmetikkollektion, Kylie Cosmetics.

De to rigeste fra sportens verden er fodboldstjernerne Lionel Messi fra FC Barcelona og Cristiano Ronaldo fra Juventus. De ligger henholdsvis nummer fire og seks på listen med 842 millioner kroner og 722 millioner kroner.

Taylor Swift turnerede rundt i verden i 2018 med sit album "Reputation", der udkom i 2017. Turnéen havde en bruttoindtægt på 226 millioner dollar og blev dermed en af de mest indbringende turnéer nogensinde.

Til sommer udsender sangeren sit syvende album, og dermed er der gode muligheder for, at Taylor Swift er at finde på toppen af listen igen næste år. Det er anden gang, at amerikaneren ligger nummer et.

Sangere dominerer generelt listen med fire inden for de ti bedst betalte stjerner.

Den amerikanske rapper Kanye West, der er gift med tv-personligheden Kim Kardashian, er nummer tre på listen med 994 millioner kroner. Og nummer fem og otte på listen indehaves af den engelske popsanger Ed Sheeran og det amerikanske rockband fra 70'erne The Eagles.

Trods bandmedlemmernes aldre på den gode side af 70 år turnerede The Eagles rundt i Europa og Nordamerika i 2018 og 2019.

Forbes' top-100-liste viser også, at der stadig er en stor lønforskel mellem mænd og kvinder.

Blot 16 kvinder figurerer blandt de 100 på listen, og ingen kvindelige sportsudøvere er at finde. Over halvdelen af de 16 kvinder på listen er sangere, og kun to af de 12 skuespillere på listen er kvinder.

Det gælder den 34-årige amerikaner Scarlett Johansson, der i 2019 var aktuel i Marvels storfilm "Avengers: Endgame", og colombianske Sofia Vergara, der spiller med i hitserien "Modern Family".

/ritzau/