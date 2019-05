Omgivet af tætte venner gik den kendte sangerinde Doris Day bort mandag i sit hjem i Californien.

Den legendariske sanger og skuespillerinde Doris Day er afgået ved døden tidligt mandag i sit eget hjem i Californien.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Doris Days film og musik gjorde hende til en stjerne i 1950'erne og 1960'erne, og siden har hun været populær blandt sit publikum.

På sine ældre dage har Day brugt meget af sin tid på en kæmpe for dyrs rettigheder. Hun blev 97 år gammel, oplyser hendes fond Doris Day Animal Foundation.

I en skriftlig meddelelse lyder det, at Doris Day var omgivet af tætte venner, da døden indtraf. Den ældre kvinde havde angiveligt været i en fremragende fysisk forfatning, til hun for nylig blev ramt af en lungebetændelse.

I løbet af det meste af sin karriere har Days filmoptræden bonet ud på billetsalget, da publikum ville se hendes komedier, thrillers og westerns.

Fra 1948 til 1968 var hun med i 40 film, hvor hun blandt andet er kendt for filmen "Pillow Talk" med den danske titel "Løs på tråden".

Det var også den film, der førte til, at Day fik karrierens eneste Oscar-nominering, skriver AFP. Hun fik dog ikke den gyldne statuette med hjem. Den gik det år til Elizabeth Taylor for hendes præstation i filmen "Ikke for penge".

Day var berømt for sin sangstemme, og hun startede sin karriere som radiosanger i sin hjemby Cincinnati.

Siden har hun udgivet en lang række plader og er blandt andet kendt for hittet "Que Sera Sera".

Den nu afdøde Day har været gift fire gange. Hendes seneste mand var Barry Comden, som hun var gift med fra 1976 til 1981.

Hun havde et barn med producer Marty Melcher, der gik bort efter en længerevarende sygdom i 2004.

