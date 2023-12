Kort før Shannen Doherty skulle opereres for en hjernetumor, opdagede hun sin mands utroskab.

Det fortæller den 52-årige skuespiller, ifølge Pagesix, selv i første episode af sin podcast 'Let’s Be Clear’.

I podcasten fortæller hun om, hvordan hun i begyndelsen af året kæmpede mod ikke bare en, men hele to kriser på samme tid.

Efter 11 års ægteskab blev hun skilt fra Kurt Iswarienko samtidig med, at hun endnu engang kæmpede mod den kræftsygdom, der ramte hende i 2015.

»Jeg gik ind på operationsstuen tidligt om morgenen efter, jeg havde fundet ud af, at mit ægteskab i bund og grund var forbi, og at min mand havde haft en affære i to år,« siger Doherty ifølge Pagesix.

Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix

Både skilsmissen og operationen skete i januar, men først i april søgte den tidligere ‘Beverly Hills, 90210’ om skilsmisse. Dengang forklarede hun ikke hvorfor, det var kommet dertil, men Shannen Dohertys pr-agent Leslie Sloane sagde:

»Skilsmisse er det sidste, Shannen ønsker. Desværre føler hun, at hun ikke har andre muligheder.«

Selvom hendes mand tilbød at gå med til operationen, afviste hun tilbuddet, fortæller Doherty nu. Ligesom hun fortæller om at føle sig 'forrådt’:

»Jeg følte mig bare så utroligt uelsket af en, jeg havde været sammen med i 14 år. Af en, jeg elskede af hele mit hjerte.«

Kurt Iswarienko har ifølge Pagesix ikke reageret på historien.

Shannen Doherty blev diagnosticeret med brystkræft tilbage i 2015. To år senere blev hun erklæret kræftfri, men i 2020 fik hun tilbagefald. I sidste måned fortalte hun til People, at kræften nu har spredt sig til knoglerne.