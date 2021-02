Stjerner som Will Ferrell og Matthew McConaughey viste deres komiske talenter i årets Super Bowl-reklamer.

Årets Super Bowl, som løb af stablen natten til mandag dansk tid, er en af verdens mest sete sportsbegivenheder og trækker millioner af tv-seere til skærmen.

Derfor er kampen også notorisk kendt for at have de dyreste og mest stjernespækkede tv-reklamer.

Det gjorde sig også gældende i år, hvor en række verdensstjerner tonede frem på tv-skærmene og reklamerede for alt fra elbiler til chips.

En af dem var komediestjernen Will Ferrell, som gik til kamp mod Norge i en reklame for den amerikanske bilfabrikant General Motors.

Norge har nemlig rekorden som det land i verden med flest elbiler per indbygger.

Så i reklamen begiver Will Ferrell sig derfor - iført skovmandsskjorte og fuldskæg - ud på en halsbrækkende rejse til vores nordiske naboland for at "slå de tabere" i Norge.

Andre Hollywood-stjerner valgte også at gå den komiske vej i en Super Bowl-reklame.

Blandt andet kunne man se den amerikanske True Detective-stjerne Matthew McConaughey i en reklame for chipsproducenten Doritos og deres nye såkaldte 3D-chips.

I reklamen ser man den Oscar-vindende skuespiller som en helt flad 2D-version af sig selv.

Hans flade kropsform volder ham dog store problemer, for eksempel da han bliver suget op af en robotstøvsuger og bliver spurgt i et talkshow, om han er ankommet til showet i bil eller via fax.

Lidt i samme stil tonede skuespiller Timothée Chalamet, kendt fra filmen "Call Me By Your Name", frem i en reklame for Cadillac.

Her indtager han rollen som drengen Edgar, der skal forestille at være søn af den ikoniske 90'er-filmfigur Edward Saksehånd.

Edgar kan på grund af sine store saksehænder snitte en ananas på et splitsekund, men han kommer til gengæld i problemer, når hans hænder ved en fejl klipper ledninger over og punkterer en amerikansk fodbold, som han forsøger at gribe.

I reklamen for Cadillac har Timothée Chalamet desuden selskab af Stranger Things-stjernen Winona Ryder.

Se reklamerne her:

Will Ferell: https://www.youtube.com/watch?v=yCy-a_E2I3s&feature=emb_title

Matthew McConaughey: https://www.youtube.com/watch?v=BLuqtTn4610&feature=emb_title

Timothée Chalamet og Winona Ryder: https://www.youtube.com/watch?v=0KAlqthD6Gc&feature=emb_title

/ritzau/