Med en lille søn, der lige er begyndt at gå, er der nok at se til hos Mille Dinesen i coronakarantænen.

For manges vedkommende bliver påsken ikke, som den plejer, og det gælder også for skuespillerinden Mille Dinesen.

Men sammen med sønnen Eddie på et år og syv måneder og sin søster prøver hun at holde humøret højt med gåture, FaceTime og dans på stuegulvet.

Her fortæller hun, hvordan hun kommer igennem dagene:

Hvad skal du lave i påsken, og hvem skal du være sammen med?

- Det bliver jo en meget anderledes påske for os alle. Jeg fortsætter med at være sammen med dem, jeg har været sammen med, siden vi fik at vide, at vi skulle isolere os på grund af corona.

- Vi er en lille flok på tre - min søster, Eddie og jeg. Måske cykler vi forbi min mor, min far, hans kone og min anden lillesøster og hilser på - os på fortovet, dem gennem vinduet.

- Så gemmer vi et påskeæg, som Eddie kan finde, og så hjem og spise en lille påskefrokost med Eddie og min søster og ja, bare hænge ud, som vi jo har gjort de sidste snart tre uger.

Hvad skal du lave udendørs?

- Jeg sørger for, at Eddie og jeg kommer ud flere gange om dagen. Eddie er lige begyndt at gå, så der er drøn på efterhånden, og han skal have luft, og det skal jeg også.

- Vi bor tæt på Søerne, men der er sgu tit for mange mennesker, der går for tæt, så rutinen er blevet, at min søster går en tur med ham om morgenen. De går over og hilser på mormor igennem vinduet, og så tager Eddie og jeg en tur om eftermiddagen. Gerne en tur på cykel rundt i Brumleby (kvarter på Østerbro, red.).

Hvad skal du lave indendørs?

- Vi får Simple Feast (måltidskasse, red.) hver anden uge, og derudover bestiller vi faktisk en del take away fra de lokale restauranter for at støtte dem.

- Jeg skal se "Rita" sæson fem igennem. Den femte og sidste sæson har premiere snart. Det bliver både dejligt og meget vemodigt. Hun er jo en dame, jeg har haft under huden de sidste næsten ti år. Så det bliver svært at sige farvel, men også på sin plads. Man skal stoppe, mens legen er god, ikke?

- Derudover danser vi rundt til "Jazzmosfæren" (radioprogram med den nu afdøde Master Fatman, red.), og når Eddie bliver træt af det, spiller vi "Baby Shark" bare sådan mellem 51 og 79 gange i træk.

Har du kastet dig over nogle nye projekter, mens du har været derhjemme?

- Jeg har fået ryddet ud i lidt skuffer og skabe, men ellers er jeg jo mere hængt op end ellers. Kedsomhed mærker jeg på ingen måde. Jeg har meget mere at se til med Eddie end normalt.

- Han er ikke i vuggestue så at skulle få det til at spille, underholde og så videre 24/7 er sin sag. Det er dejligt, men det er satme også hårdt, og jeg glæder mig MEGET til, at hans vuggestue kan åbne igen.

- Jeg holder gang i min nylancerede hudplejeserie "Balance by Mille Dinesen" og min webshop. Vi nåede nærmest ikke at komme i luften, før alt blev lukket. Så jeg gør, hvad jeg kan for at lave larm for mit nye hjertebarn.

Hvad gør du generelt for at holde humøret oppe?

- Jeg snakker og vender tanker med mine venner, og jeg er på FaceTime med familie og venner så tit, det er muligt. Nogle dage har jeg brug for at vende alvorlige coronatanker. Andre gange har jeg brug for netop at snakke om alt muligt andet.

- Jeg synes, det sværeste er uvisheden. Jeg ville ønske, man kunne lave en aftale med corona og sige: "Hey corona, jeg er fuldstændig klar over, at vi skal tage dig meget alvorligt. Hvis nu vi siger, at vi alle overholder alle restriktioner i x antal måneder, skal vi så aftale, at du er væk til den tid?".

- Jeg tror, det er vigtigt, at man ser hinanden, altså virtuelt, i stedet for bare at snakke i telefon. Jeg tænker meget over, hvad det gør ved os mennesker at være i denne her krise og isolation. Ikke ses og ikke røre hinanden. Når vi er ovre på den anden side, håber jeg, at krisen trods alt også har medført noget positivt i vores måde at leve på og leve med hinanden.

Hvad er det første, du vil gøre, når verden ser normal ud igen?

- Jeg vil kramme min mor, min far, min stedmor og min søster, til de revner. Ellers vil jeg gøre mit til, at vi bliver ved med at holde sammen - nu ikke hver for sig, men sammen, så vi dermed tager noget godt med ud af coronakrisen.

