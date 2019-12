Når musikeren Rasmus Seebach holder jul, skal der masser af mad på bordet og køkkenredskaber under juletræet.

Rasmus Seebach lægger hus til, når familien i år skal holde jul. Sammen med kæresten Julie Teglhus og sønnen Holger er der lagt op til en ganske traditionel jul - nøjagtigt som den populære sanger allerhelst vil have det.

Hvordan skal du fejre jul?

- I år holder Julie, Holger og jeg jul hjemme hos os selv i vores nye hus. Det går på tur, og i år er det så hos os. Jeg tror, vi bliver 14 mennesker i alt.

- Vi plejer at mødes ret tidligt, så børnene når at få en rigtig hyggelig dag og ikke bliver for trætte. Det er jo hele dagen, der er hyggelig, og ikke kun aftenen, når man sætter sig til bords.

Har I nogle særlige traditioner?

- Selv om vi er en musikalsk familie, så bliver der ikke konkurreret i at synge rundt om juletræet. Vi går bare rundt og synger og hygger os. Det er meget traditionelt.

- Anden juledag er vi altid til julefrokost hos onkel Otto, og der er det en tradition, at der skal være futtog gennem lejligheden, når vi synger "Nu er det jul igen". Det varer længe, og det bliver ret heftigt, for vi er omkring 25-30 mennesker. Men børnene elsker det. Der bliver drukket en del snaps, så folk er lidt bims.

- Der skal ikke laves for meget om på julen, synes jeg. Den skal være, som den plejer. Vi spiser både and og flæskesteg, og selv om jeg synes, at flæskesteg er en lidt tør udskæring, så skal den ligesom bare være på bordet. Nogle gange prøver vi at eksperimentere med en ny ekstra ret, men det er altid det traditionelle, der ryger først.

Hvad er dit bedste juleminde?

- Julen var altid så magisk, da jeg var barn. Jeg elskede at stå tidligt op julemorgen og vække mine søskende og sige "Så er det nu! Det er jul!". Uanset hvornår man vågnede, var der en eller anden juletegnefilm i fjernsynet. Hele den stemning af glæde og forventning var så vild.

Hvad har været den værste jul?

- Jeg havde virkelig høj feber et år, da jeg var barn. Det var så ærgerligt at blive ramt af influenza lige der. Jeg kunne slet ikke spise noget af alt det, jeg ellers havde glædet mig til hele året.

Hvad ønsker du dig i gave?

- Jeg ønsker mig en masse fede ting til køkkenet. Det er altid det, jeg ønsker mig, for der er altid en eller anden dims, jeg godt kunne tænke mig. Jeg elsker at gå i Illums Bolighus og kigge på alle de ting, jeg mangler.

Hvornår sænker julefreden sig?

- Det gør den ret tidligt. Lige så snart det begynder at blive mørkt, og folk tænder julelys rundt omkring, så skal der faktisk ikke mere til. Jeg elsker at komme ind fra kulden til den der stemning af varme og hygge.

- I år har jeg heldigvis rigtig god tid til at hygge mig og slappe af og bare nyde det. Og Holger har en fed alder, han forstår julen meget bedre, og det gør det ekstra sjovt.

Rasmus Seebach er lige nu aktuel med jubilæumsalbummet "Tak for turen". Traditionen tro kan han næste år opleves live ved to familiekoncerter i København den 20. juni og i Aarhus den 15. august.

