Det er ikke småpenge, man tjener, hvis man passer Kim Kardashian og Kanye Wests tre børn, North, Saint og Chicago.

Kim Kardashian og Kanye West anslåes til at have en samlet værdi på 335 millioner dollars. Parret er dog ikke de eneste, der forstår at lave penge. De barnepiger, der passer parrets tre børn, North på fire, Saint på to og Chicago på fire måneder, tjener også en ordentlig sum penge.

LÆS OGSÅ: Kim Kardashian om præsidentposten: Man skal aldrig sige aldrig

»De har et team af professionelle barnepiger, der er til rådighed 24/7. De tjener hver især omkring 100.000 dollars«, har en kilde fortalt til Radar Online.

LÆS OGSÅ: Sarah Louise efter modvind: Derfor er jeg stadig med i ‘Forsidefruer’

Kim og Kanye rejser en del på grund af deres arbejde, og det betyder, at parret også betaler barnepigernes omkostninger i forbindelse med rejser: Hoteller, fly, forsikring og andre leveomkostninger.

»Omkostningerne er helt vilde – de har brugt en formue, siden Chi (Chicago red.) blev født i midten af januar«, fortæller kilden til Radar Online.

LÆS OGSÅ: HOT NEWS: ‘Paradise’-hunk er blevet far

LÆS OGSÅ: ‘Paradise Kollektivet’ afslører: Så langt er programmet fra ‘Paradise’

Følg med på Realityportalens Facebookside og deres Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.