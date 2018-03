Fredag aften blev det afgjort, hvilke tre finalister der skal dyste om X Factor-trofæet.

København. Dommerne var uden indflydelse, da "X Factor" fredag aften fandt sine tre finalister. Det var nemlig udelukkende seerne, der bestemte, hvem der skulle gå videre til finalen, der finder sted næste fredag.

Seernes stemmer gik til Rasmus, gruppen Place on Earth og Jamie Talbot, og det betød, at der ikke blev plads til Sigmund, som røg ud i fredagens semifinale.

De tre finalister kæmper ikke kun om trofæet, men også om at få lov at lave en ep, der er en udgivelse bestående af fire-fem numre.

Desuden får vinderen en rejse til Los Angeles, hvor vedkommende skal have privatundervisning hos Lady Gagas faste koreograf og visuelle instruktør, Richy Jackson, og sangtræning hos Eric Vetro, der er vokaltræner for blandt andre sangerinderne Katy Perry, Ariana Grande og Pink.

I fredagens semifinale skulle deltagerne på scenen og synge hele to gange.

Først måtte de fire semifinalister synge et af de numre, de har optrådt med tidligere i showet ved enten deres audition, five chair challenge eller i bootcampen.

Jamie Talbot lagde ud med nummeret "Sign of the Times" af Harry Styles, mens gruppen Place on Earth sang deres bootcamp-sang "Nightcall" af Kavinsky feat. Loveless.

- Super performance, jeg kan ikke sige noget dårligt, sagde Sanne Salomonsen til gruppen bagefter.

Rasmus, den 28-årige tømrer, sang "Jealous" af Labrinth, som han også optrådte med, første gang han stillede sig op foran dommerne til audition, mens Sigmund sang "Side to Side" af Ariana Grande.

I anden runde skulle deltagerne på scenen med en "special guest", og her kunne Jamie Talbot gå på scenen med sangerinden Uhre, mens Place on Earth fik hjælp til musikken af Dorit Chrysler.

Rasmus sang, mens de danske trommespillere fra Safri Duo hamrede i tønderne, og Sigmund sang duet med den fremadstormende sanger Skinz.

Når "X Factors" tre finalister næste uge skal finde den endelige vinder blandt sig, skal de alle tre synge deres personlige vindersang, som også bliver deres første single.

Finalen finder sted i DR Byen fredag klokken 20.00.

