Rytteriet er beviset på, at ikke alting bliver nemmere med årene. Folk har nemlig store forventninger.

København. Det er i år ti år siden, at Rytteriet med Martin Buch og Rasmus Botoft for første gang blev en del af sendefladen på DR.

Med tør humor og karakterer som Fritz og Poul har satiregruppen taget først lyttere og senere seere med storm, og i år vender gruppen tilbage til scenen med et liveshow.

Det sker med showet "Rytteriet - live i Tivoli", hvor duoen har taget kollegaen Bodil Jørgensen med under armen og op på scenen.

Selv kan det til tider godt komme bag på de to grundlæggere, at der er gået ti år, siden de første gang tog hul på Rytteriets univers.

Men selv om erfaringen er blevet større med årene, bliver det ikke nødvendigvis nemmere, fortæller de.

- Jeg synes altid, det har været svært. Det var svært at lave det første liveshow, fordi vi vidste, at folk havde stemmerne fra radioen inde i hovedet. Det var også svært at lave overgangen til det første tv-show.

- Der har hele tiden været store udfordringer. Men der er selvfølgelig mere at leve op til nu end for ti år siden, hvor vi bare var et mærkeligt radioprogram, som ingen kendte. Nu er der et andet forventningspres, og det kan man godt mærke, siger Rasmus Botoft.

Det kommer særligt til udtryk ved folks reaktioner og kommentarer, forklarer han.

- Folk har en forventning om, at de skal se noget sjovt. De har favoritfigurer og siger, at de håber, vi har dem med. Men der må man bare stole på sin egen mavefornemmelse, siger Rasmus Botoft, der bliver suppleret af sin makker.

- Men det er også todelt. Fordi folk har forventninger til os og kan lide det, vi laver, betyder det jo også, at de på forhånd er glade for os, og så skal man altså skyde mange skæve, førend det går helt galt, siger Martin Buch.

"Rytteriet - live i Tivoli" får premiere 24. marts. Showet er skrevet specielt til Tivoli, der i år fejrer 175-års jubilæum.

Rytteriets eget husorkester vil desuden akkompagnere trioen på scenen.

/ritzau/