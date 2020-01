Det er efteråret 2017.

Rune Klan har været på turné med showet "Barnløs" siden februar - et show, hvor han samtidig med at underholde med trylleri og comedy giver et indblik i den sande historie om sin og hustruen Christel Stjernebjergs otte år lange kamp for at få et barn.

Et meget personligt emne, men for komikeren har der ikke været nogen vej udenom.

- Jeg havde det sådan: Hvad fanden skulle jeg ellers skrive et show om? Det var det eneste, min kone og jeg snakkede om, og det eneste, vi følte, fortæller Rune Klan.

- Men jeg var sgu lidt nervøs, for jeg vidste godt, at folk skulle se noget, de ikke var vant til. De er vant til at se mig lave en giraf ud af papir og sådan noget, og det er ikke, fordi jeg vil væk fra det. Men jeg har tidligere lavet shows, der mest var en samling af alt det, der var grineren, og det er ikke rigtigt nok for mig længere, forklarer han.

I showet fortæller han, at de har besluttet sig for at adoptere et barn, og i løbet af turnéen har komikeren kunnet berette, hvordan parret langsomt er kravlet op ad ventelisten.

Og så sker det.

I september - i det allersidste show, Rune Klan optræder med på turnéen - afslører han, at det længe ventede opkald endelig er kommet. Han og hustruen er blevet forældre til en halvandet år gammel dreng fra Sydafrika.

En dreng, parret kunne hente hjem til København i begyndelsen af 2018.

Når komikeren til januar igen går på scenen med sit nye show, "Håbefuld", er det dermed som far. En rolle, der i den grad har givet ham inspiration til det, der skal ske på scenen.

- Jeg er så heldig, at jeg med mine shows har en platform, der kan være ventil for mine følelser, og det er mega fedt.

- Hvis jeg lavede film, så havde jeg lavet film om det. Og hvis man skal lave den pendant, så brugte jeg de første år af min karriere på at lave "Fast & Furious", og så ville jeg gerne have et barn. Det var så problematisk, og det gjorde nogle ting ved mig, så jeg begyndte at lave nogle lidt tungere og dybere film, siger 43-årige Rune Klan.

Selv mener han, at han er blevet sent moden på scenen, hvor han har udmærket sig med sin blanding af trylleri og comedy.

Men i mange år turde han kun trylle med en ironisk distance. Han følte, at han var nødt til at gøre grin med sit trylleri, før andre gjorde det. Det er han færdig med. Han knuselsker at trylle.

- Når man fortæller en joke på scenen, har den det formål at være sjov. Hvis man er heldig, kan den måske en lille smule andet, hvis den afspejler en sårbarhed, man kan genkende, eller hvis den måske er samfundskritisk eller informativ. Men den skal ende med noget, der bliver et grin, forklarer Rune Klan.

- Trylleri kan ende med flere ting. Det kan være forbavselse, et grin eller noget smukt. Der er så mange dramaturgiske facetter i det. Og det er noget, jeg først på det seneste har turdet tro på, også er fedt, siger han.

I humoren har han også fundet et ståsted. Han kan ikke være sine følelser utro, forklarer han. Derfor er hans jokes også nødt til at være lidt dybere.

- En vittighed om tre mænd, der kommer ind på en bar, kan sagtens være sjov, men hvis jeg fortæller dig noget, som du kan mærke, kommer et ægte sted fra, og som du kan sætte dig ind i, så bliver det sjovere og så meget federe, siger komikeren.

- Jeg er ikke sådan en, der sidder i hjørnet og observerer verden og så kan lave et show om det, jeg har set. Det er der mange, der gør og gør rigtig godt. Men jeg er nødt til at bruge mig selv. Jeg skal være i det og smage på det og grine af det og måske græde over det, før jeg kan lave et show om det, forklarer han.

Sådan er det også med "Håbefuld", hvor Rune Klan behandler de mange følelser, der pludselig opstår, når man får et barn.

- Det er jo det vildeste. Vi har været overdrevet heldige, siger han.

Men glæden ved at være far har fået følgeskab af en anden - for mange forældre nok velkendt - følelse. Bekymringen for, om man nu gør det rigtige og gør det godt nok. Og håbet om, at man giver den lille det bedst mulige afsæt i livet.

- Der er jo potentielt en større udfordring i at have et adoptivbarn, fordi han har den baggrund, han har. Det fylder enormt meget hos mig og min hustru, både fordi vi gerne vil erhverve os viden, men også fordi vi gerne vil gøre tingene på den bedste måde for ham, forklarer Rune Klan.

Han smiler, når han siger, at han aldrig har betalt sin skat med større glæde. For den forberedelse, staten sørger for, adoptivforældre skal igennem, og den støtte, der er at hente efterfølgende, har været uvurderlig for den lille familie.

- Der er det med adoption, at man skal på en del forskellige kurser, og det kan til tider virke helt overdrevet. Der er så mange mure, man rammer, og man kan godt blive ret frustreret. Det tager lang tid, og man bliver tjekket i hoved og røv, siger Rune Klan.

- Men det giver jo i sidste ende helt vildt god mening. Man bliver virkelig uddannet til at tage sig af det barn. Vi har heldigvis oplevet, at det hele er gået virkelig godt, men det kan jo også være, fordi vi har været så godt forberedt, fortæller han.

Mens han i "Barnløs" fortalte om kampen for at få et barn, tager "Håbefuld" således afsæt i, hvad der er sket, siden parret blev forældre. Men for komikeren har det været vigtigt at gøre det, så det ikke på noget tidspunkt bliver udleverende på sønnens bekostning.

- Det har altid været mig meget magtpåliggende - og vi taler meget om det, min hustru og jeg - at skelne mellem det, der er personligt, og det, der er privat, siger Rune Klan.

Det er blevet endnu vigtigere, efter at han blev far.

- Hvert eneste emne, jeg har taget op, har vi talt om. Er det for udleverende? Kan man det? Man skal hele tiden finde grænsen, og det er svært, for det er fandme fedt, når det bliver personligt. Men det er ubehageligt, når det bliver privat.

- Med "Barnløs" spurgte jeg min hustru, om det var okay at fortælle de ting, jeg gjorde. Men min søn er så lille, og jeg kan ikke spørge ham endnu, om det er okay, så jeg går ud fra den mest lukkede version. Og det tænker jeg at gøre de næste 15 år, siger komikeren.

"Håbefuld" har premiere i København den 30. januar.

/ritzau/