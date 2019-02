Ruben Søltoft husker den ængstelige folkeskoletid, hvor han prøvede at passe ind mellem mobbere og mobbeofre.

Komiker Ruben Søltoft er så småt klar til premieren på "Terkel - The Motherfårking Musical", hvor han skal spille den ængstelige 6. klasse-elev Terkel.

Terkel forsøger at overleve i et hårdt miljø, hvor mobberne Sten og Saki konstant er på jagt efter nye ofre, imens den dyreelskende vikarlærer Gunnar Bjerre forsøger at slå ham ihjel, fordi han har sat sig på en edderkop.

Filmen, der ved første øjekast ligner en udpræget børnefilm, men langtfra er det, er kendt for sit grove sprog og underholdende karakterer.

Ruben Søltoft mener, at den har sin fulde berettigelse som musical i 2019, fordi problemstillingerne er de samme som dengang.

- Den er vigtig, fordi den behandler et emne som mobning. Det er sindssygt voldsomt i musicalen med vold og drab blandt børn i en 6. klasse og hård mobning af en buttet pige.

- Vi er inde i en tid, hvor alt er meget politisk korrekt, og man virkelig ikke må sige noget forkert. På den måde er den meget befriende, fordi den er så meget over grænsen, siger han.

Søltoft, der for første gang spiller med i en musical, har haft sine udfordringer med rollen som Terkel, der er meget anderledes, end hvad han er vant til som komiker.

Terkel er en passiv karakter, og hans rolle er egentlig at være publikums reaktion, når de andre karakterer, som Sten og Saki, gakker ud, fortæller Søltoft.

Thomas Bo Larsen som Stewart, Ruben Søltoft som Terkel og Martin Brygmann som Arne Nougatgren ved pressefotografering på musicalen Terkel - The motherfårking Musical i Tivolis koncertsal i København. Foto: Martin Sylvest Vis mere Thomas Bo Larsen som Stewart, Ruben Søltoft som Terkel og Martin Brygmann som Arne Nougatgren ved pressefotografering på musicalen Terkel - The motherfårking Musical i Tivolis koncertsal i København. Foto: Martin Sylvest

- Jeg kan nemt nikke genkendende til den der sindstilstand, som Terkel er i. Det var hele tiden behovet for at passe ind, som jeg - men også alle andre - havde.

- Han er jo hele tiden fucking bange. Selv når Terkel smiler og griner, så er det kun med munden. Øjnene er stadig på vagt over for nye farer, siger han.

Som ung gik Søltoft, ligesom Terkel, på en skole med meget mobning. Han husker blandt andet en episode, hvor en fyr smurte en madpakke ud i ansigtet på en af de andre elever.

- Der er mange ting jeg godt kan spejle mig i fra folkeskoletiden. Jeg mobbede ikke, men jeg stoppede det heller ikke, fordi jeg var bange for, at det gik ud over mig selv.

- Når man ser tilbage på det, så er det underligt, man ikke sagde "Hvad fanden laver du?". I stedet sad man bare der og tænkte: "Jeg håber ikke, jeg er næste mand".

Et andet voldsomt eksempel, han husker tilbage på, var en dag i bruseren efter idræt. Søltoft var en af de drenge i klassen, der sidst kom i puberteten. I den periode begyndte en ny dreng i klassen, der var lidt længere fremme i sin udvikling.

- En dag sagde han i bruseren: "Hvem har egentlig den mindste pik?" Så stod vi bare der og tænkte "Pik? Altså vi har alle sammen en?" Så blev det mig.

- Det blev jeg mobbet meget med faktisk. Jeg blev holdt fast til børnefødselsdage og fik trukket bukserne af, imens alle stod og pegede. Det var voldsomt.

- Der var sindssyge mobbeeksempler på min skole, og der var nogle, der oplevede meget værre ting end mig. Men der var ikke nogen, der sprang ud fra tredje sal som Fede Dorit, siger han med henvisning til pigen i "Terkel i Knibe", der begår selvmord, efter at Terkel har afvist hendes kærlighedserklæring.

"Terkel - The Motherfårking Musical" har allerede solgt 70.000 billetter. Den er instrueret af Nikolaj Cederholm, der også har været med på flere af Anders Matthesens soloshows.

Musicalen har premiere 14. februar i Tivolis Koncertsal.

/ritzau/