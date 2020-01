Den tidligere spanske konge Juan Carlos fylder 82 år. Han er en konge med flere kontroversielle sager bag sig.

Den tidligere spanske konge Juan Carlos I abdicerede fra tronen for fem år siden for at give plads til sin søn kong Felipe.

Men først i 2019 annoncerede han sin endelige abdicering fra offentlighedens søgelys.

Han meddelte det i et åbent brev til sin søn, kong Felipe VI. I brevet gjorde han det klart, at han fra 2. juni 2019 ikke længere ville være en del af kongehusets pligter.

Derfor kan han søndag fejre sin første fødselsdag som endelig pensionist, når han fylder 82 år.

Juan Carlos har haft et blandet ry som konge af Spanien, og har ikke altid nydt stor opbakning blandt befolkningen. Særligt i de senere år har opbakningen til Juan Carlos og kongefamilien generelt været haltende.

Hans datter prinsesse Cristina og hendes mand har været anklaget for skattesnyd, hvilket har øget fokus på den royale families finanser.

Det var en årelang efterforskning og prinsessen blev frifundet med en bøde i 2017. Anderledes gik det for hendes mand og den tidligere konges svigersøn, Iñaki Urdangarín, som blev dømt til seks år og tre måneders fængsel.

Tilliden til den tidligere spanske konge fik endnu et dyk, da Spanien var tæt på et økonomisk kollaps i 2012. Her blev Juan Carlos set på en hemmelig jagttur til Botswana i Afrika for at skyde elefanter, og det faldt ikke i god jord hos befolkningen.

Han vandt ellers stor indpas i spaniernes hjerter, da han i 1975 satte sig på tronen. Her var han klar med en række reformer til gavn for det spanske folk, og var således også med til at gøre Spanien til et demokratisk land efter diktatoren Francisco Francos død.

Juan Carlos blev gift med dronning Sofia i 1962, og parret har sammen tre børn: kong Felipe, prinsesse Elena og prinsesse Cristina.

/ritzau/