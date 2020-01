Tvillingerne prins Vincent og prinsesse Josephine fylder ni år og kan se frem til et spændende år.

Mandag lød startskuddet til det, der vel nok er den største omvæltning i livet indtil videre for de royale tvillinger, prins Vincent og prinsesse Josephine.

Her havde de nemlig første skoledag i Schweiz, hvor de i de næste tre måneder er indskrevet på den fornemme internationale skole Lemania-Verbier.

Onsdag kan tvillingerne således fejre deres niårs fødselsdag i nye, spændende omgivelser.

Dog har de en del kendte ansigter at fejre dagen med.

Både deres storebror, prins Christian, og deres storesøster, prinsesse Isabella, er nemlig også begyndt i skole i Schweiz, mens deres mor, kronprinsesse Mary, også vil være hos dem i de 12 uger, skoleopholdet varer.

Prinsesse Josephine og prins Vincent begyndte 15. august 2017 i 0. klasse på Tranegårdskolen i Hellerup, og det er også planen, at børnene igen skal træde ind i deres respektive klasser, når opholdet i Schweiz er overstået.

Kronprinsesse Mary har tidligere uddybet beslutningen om at indskrive børnene på skolen i Schweiz over for TV2.

- Vi ser det som en gave til vores børn, hvor de kan være sammen om det, og en gave, de har med sig resten af livet, sagde kronprinsessen i oktober.

Prins Vincent og prinsesse Josephine blev født på Rigshospitalet den 8. januar 2011. De blev døbt i Holmens Kirke 14. april samme år.

/ritzau/