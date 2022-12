Lyt til artiklen

På torsdag udkommer den allerede meget omtalte dokumentar om prins Harry og hertuginde Meghan.

Indtil nu har man kun fået lov at se et sammenklip på et minut og 12 minutter. Du kan se traileren øverst i artiklen.

Og allerede ud fra den vurderer B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen, at dokumentaren sandsynligvis kommer til at sende rystelser gennem det britiske kongehus.

»Hvis Oprah-interviewet var en bombe, bliver der lagt op til, at der her er en atombombe,« siger Jacob Heinel Jensen med reference til det eksplosive interview med Meghan og Harry i marts 2021.

Med royale øjne er det et katastrofalt tidspunkt, at den her dokumentar udkommer, fortæller han.

Lige nu er prins William og hertuginde Kate på tur i Boston, USA, for at overrække en klimapris:

»Det er det, man gerne vil have, skal trække overskrifter i USA – og det bliver så forstyrret. Først af det, der skete i sidste uge med racismesagen, og nu dokumentaren.«

»Bare traileren gør, at de amerikanske medier kun taler om én ting. Det bliver set som et direkte angreb på det britiske kongehus,« siger Jacob Heinel Jensen.

Det kommer ellers i kølvandet på, at mange troede, at der var forsoning i farvandet, da de så, at Meghan og Harry var med til dronning Elizabeths begravelse i september.

»Mange håbede, det kunne være en ny begyndelse. Men nu finder vi ud af, at de har gået og brygget på en dokumentar. Hvad indholdet er, ved vi ikke, men rygterne er, at det vil være en gentagelse af det, der blev sagt under Oprah-interviewet – bare mere melodramatisk,« siger den royale korrespondent.

Tilbage i 2021 under det store Oprah-interview sagde Meghan blandt andet, at det britiske kongehus før fødslen var bekymret for farven på parrets barn, og at det var derfor, at han ikke fik titlen 'prins'.

Da Oprah i interviewet spurgte ind til, hvem der fremførte bekymringerne, nægtede Meghan at svare.

»Hvis Meghan igen vil turnere med racismeanklager, så står det britiske kongehus med to af slagsen inden for kort tid. Det er meget dårlig timing. Og det kan de ikke leve med i 2022,« siger Jacob Heinel Jensen.

Han fortæller, at mens samfundet generelt har bevæget sig i en mere moderne og politisk korrekt retning, har de gammeldags institutioner ikke bevæget sig med.

»Kongehuset kan ikke følge med. Og det er modsat Meghan og Harry, der bliver kaldt 'the Duke and Duchess of woke'. Det her er et problem for det britiske kongehus. Det er endnu en knytnæve i ansigtet.«