Coronapandemien og mediernes opmærksomhed har påvirket hertuginde Catherine, som fylder 39 år.

Hertuginde Catherine, der er gift med prins William, fylder 39 år den 9. januar og kan se tilbage på et forgangent, tumultarisk år.

Den borgerligt fødte hertuginde har gennem efterhånden et helt årti været en officiel del af det britiske kongehus, men hendes relation til prins William går helt tilbage i 2003.

Parret lærte hinanden at kende på University of St. Andrews i Skotland, hvor hun læste kunsthistorie, og han læste geografi.

De to blev et par frem til 2007, hvorefter de gik hver til sit for en tid.

Kort efter fandt de sammen igen, og i november 2010 meddelte det britiske kongehus, at parret skulle giftes året efter.

I april 2011 trådte hun ind i Westminster Abbey som den borgerlige Catherine Elizabeth Middleton og ud som hertuginde Catherine.

Hertuginden har været i mediernes søgelys i adskillige år, men i maj tog det britiske kongehus til genmæle efter en artikel bragt i det britiske magasin Tatler.

Ifølge anonyme kilder, som angiveligt var tæt på kongehuset, var hertuginde Catherine stresset, alt for tynd og kunne ikke længere klare presset, der følger med rollen som fremtrædende figur i det britiske kongehus.

Angiveligt skulle hun også føle sig overbebyrdet af opgaver, efter at hendes svoger, prins Harry, og hans hustru, hertuginde Meghan, i begyndelsen af 2020 trak sig som fremtrædende medlemmer af kongehuset.

Hertuginde Catherine kommer i fremtiden til at få en endnu mere fremtrædende rolle end nu, når hendes mand, prins William, en dag bliver Storbritanniens monark.

Prins William er den anden i arvefølgen til den britiske trone efter sin far, prins Charles, der skal efterfølge den britiske monark, dronning Elizabeth.

I sommeren 2013 fødte hertuginde Catherine den næste i rækken, da hun og prins William blev forældre til sønnen prins George.

To år efter kom prinsesse Charlotte til verden, og i 2018 blev prins Louis født.

Ligesom resten af verden har det britiske kongehus også været påvirket af den verdensomspændende coronapandemi.

Det har betydet, at parret har hjemmeundervist de to ældste børn, og det var noget af en udfordring, sagde hertuginde Catherine i et interview i programmet "This Morning" på britisk morgen-tv.

- George bliver sur, når han skal øve sig i at læse, når han meget hellere vil lave Charlottes lektier, sagde hun med et smil i foråret.

- Fortæl det ikke til børnene, men vi har faktisk holdt det kørende hen over helligdagene. Jeg føler mig meget streng, lød det fra hende.

