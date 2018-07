Onsdag klokken 17 slår Roskilde Festival dørene op til festivalpladsen, hvor blandt andre Eminem skal optræde.

Roskilde. Efter at have brugt flere dage på at drikke øl i campingområdet, er det nu tid til at betræde nyt græs for gæsterne på årets Roskilde Festival.

Onsdag klokken 17 åbner festivalpladsen nemlig, og her har gæsterne mange store oplevelser i vente, siger festivalens musikchef, Anders Wahrén.

- Gæsterne kan forvente at blive blæst bagover og samlet af de helt store navne på Orange Scene. Blandt andre Eminem, Nick Cave og Dua Lipa, siger han.

- Og så kan de forvente at få nogle helt fantastiske oplevelser med hjem, hvis de bruger lidt tid på at gå på opdagelse og dykke ned i noget af det musik, de ikke kender i forvejen.

Det er det danske band Saveus, der har den tidligere X Factor-vinder Martin Hedegaard i front, som åbner festivalens hovedscene, Orange Scene, klokken 18.

Når klokken bliver 22.30 indtager verdens bedste sælgende rapper, amerikanske Eminem, scenen. Det er første gang, at han giver koncert på dansk jord, og det glæder Wahrén, at det er Roskilde Festival, det sker på.

- Jeg har svært ved at mindes, at vi har landet så stort et navn på den måde - det skal også ses i lyset af, at han aldrig har spillet i Danmark før, siger han og fortæller, at festivalen har jagtet rapperen i 17 år:

- At have så stort et navn med den eksklusivitet er svært at konkurrere med, og det har vi også godt kunnet mærke på reaktionerne og billetsalget.

Ud over de store navne, som spiller på Orange Scene, peger musikchefen på, at der er visuelle overraskelser at finde på de mindre scener for eksempel amerikanske David Byrne på Arena-scenen.

- Vi ved, at vores gæster er nysgerrige, og rigtig mange af dem får hørt ny musik på festivalen, så for os er det rigtig vigtigt, at det musik, vi præsenterer dem for, også er noget, der står stærk, når man ikke kender det på forhånd, siger han.

Festivalen varer ind til natten til søndag 8. juli, hvor gruppen Gorillaz fra lørdag klokken 22 spiller op til årets sidste koncert på Orange Scene.

