Roskilde Festival nr. 50 må vente til 2021.

Sådan lyder det mandag aften fra Roskilde Festival, efter Mette Frederiksen på et pressemøde kunne oplyse, at store forsamlinger forbydes til og med august.

»Vi er dybt ulykkelige. Vi frygtede, at det ville ske. Vi har til det sidste håbet, at det ikke ville ende på denne måde. Men risikoen for smittespredning er for stor, når så mange mennesker er samlet, og det hensyn er ubetinget det vigtigste,« siger administrerende direktør i Roskilde Festival, Signe Lopdrup, i en pressemeddelelse.

De oplyser videre, at købte billetter kan overføres til næste års udgave. Ønsker man derimod ikke at overføre sin billet, vil man kunne få den refunderet, lyder det.

Der bliver ikke nogen Roskilde Festival i 2020. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Der bliver ikke nogen Roskilde Festival i 2020. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Festivalen forventer, at de præcise omstændigheder omkring både overførsel og refusion vil være klar snarest muligt.

Sommerens udgave af Roskilde Festival skulle have været noget særligt som udgave nummer 50, hvor kunstnere som Taylor Swift, Kendrick Lamar og Tyler, The Creator alle skulle have optrådt.

»Ambitionerne har hos os alle været tårnhøje. Alle har knoklet og gjort sig umage for at få Roskilde Festival nr. 50 til at blive noget helt særligt. I den seneste tid under helt utrolige vilkår. Det ser vanvittigt godt og lovende ud - og det bliver et stærkt fundament for festivalen til næste år.«

Udover en masse skuffede gæster fortæller Roskilde Festival, at aflysningen får alvorlige konsekvenser.

Konsekvenserne af at Roskilde Festival ikke gennemføres er alvorlige. Roskilde Festival er en almennyttig festival og står dermed i en særligt vanskelig situation.

Det har alvorlige konsekvenser for Roskilde Festival, at dette års udgave nu er aflyst. Hvert år donerer foreningen bag festivalen hele overskuddet væk, hvilket betyder, at der så at sige startes fra nul kroner hvert år.

»Det er endnu for tidligt for os at sige noget præcist om de økonomiske konsekvenser; de afhænger af hvilke ordninger og hjælpepakker, der er - det skal vi nu til at se nærmere på. Konsekvenserne vil dog være alvorlige uanset,« fortæller den administrerende direktør.

De fortæller videre, at festivalen nu heller ikke kan leve op til sit formål om at støtte børn og unges muligheder.