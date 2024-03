Rosa Kildahl er sikker på, at hendes første mand, som hun mistede til kræft, kiggede ned fra oven, da hun sejlede over Atlanten i programmet af samme navn.

Dengang Rosa Kildahl og hendes første mand var unge og havde puttet børnene, kunne de sidde oppe den halve nat og snakke om deres store, fælles drøm om at sejle jorden rundt.

Rosa Kildahl tog endda et duelighedsbevis i navigation, og hun og manden sejlede også sammen. Men de fik aldrig udlevet den store drøm. Timingen var der ikke, modet var der måske heller ikke. Og på under tre uger fra Rosa Kildahls mand fik konstateret kræft, mistede familien ham.

Nu - mange, mange år efter - har Rosa Kildahl taget turen. For dem begge.

- Det var en af de ting, jeg godt kunne lide at vinge af, fordi jeg selv lige så meget higede efter den tur, som han gjorde, fortæller Rosa Kildahl.

- Det er noget, der berører mig.

Hun fik muligheden, da hun blev spurgt, om hun ville sejle med i fjerde sæson af discovery+ og Kanal 5-programmet "Over Atlanten".

- Jeg havde ikke set nogen afsnit før, så jeg vidste heller ikke, hvad jeg sagde ja til på den måde. Men jeg vidste bare, jeg rigtig gerne ville det. Jeg kunne ikke se, hvordan jeg skulle få det gjort selv, fortæller Rosa Kildahl.

Hun fik opbakning til at udleve eventyret fra hele familien, som blandt andre består af manden, Carsten, som hun blev gift med i 2017, datteren Trine og svigersønnen Jonas Vingegaard, som offentligheden kender som dobbelt Tour de France-vinder.

Ude på skibet var kursen sat, og familien pakket med i minderne, men ikke om bord.

- Jeg vil ikke sige, at de ikke eksisterede. Men da jeg først var kommet om bord på båden, var det nogle helt andre ting, jeg tænkte på, fortæller Rosa Kildahl.

- Jeg kunne ikke se, hvordan jeg skulle have en familie med derude, nej, de passer ikke ind der. De personer, jeg var sammen med derude, var dem, der passede ind der. Det er to forskellige ting. Men hold op, hvor var jeg glad for at se dem igen, da jeg kom i land.

Sammen med tv-vært Sarah Grünewald, youtuber Rasmus Brohave, skuespiller Jonathan Harboe, kendiskok Nikolas Strangas og rapperen Branco udgør Rosa Kildahl den celebre del af besætningen på sejlbåden, der stævner ud fra Guadeloupe med retning mod Portugal.

Resten af holdet var erfarne sejlere - blandt andre Jesper Bank og Martin Kirketerp, som begge har vundet olympisk guld i discipliner på vandet.

- Jeg havde ikke turdet, hvis ikke der var sådan en kaptajn som Jesper, lyder det fra Rosa Kildahl.

- Det var nogle, der dikterede: "Du skal det og det og det". Vi skulle faktisk ikke tage stilling til så meget ud over at få båden til at fungere. Og nogle gange er det faktisk rart, at man ikke selv skal det, fordi jeg analyserer meget. Men her blev alt presset taget fra ens skuldre, siger hun og fortsætter:

- Man skal bare tro på, at alle forholdsregler er taget - dem, man kunne tage - og så vil der nok komme noget, man ikke er herre over. Men det må jo være, som det er.

Uforudsigeligheden opstod, allerede kort efter de stævnede ud.

Søsygen satte ind. Og de første dage var Rosa Kildahl meget, meget mærket. Hun kunne ikke holde noget i sig og blev konfus og udmattet. De andre om bord var bekymrede for hende, og kaptajnen, Jesper Bank, overvejede at sejle ind til nærmeste kyst, hvis ikke hun snart fik det bedre.

Men efter at have ligget helt brak nede i sin køje genvandt Rosa Kildahl langsomt kræfterne og kunne komme mere og mere på dæk.

Her nagede den dårlige samvittighed over, at hun ikke kunne tage lige så meget fat som den øvrige besætning. Men de andre forsikrede hende om, at hun jo gjorde, hvad hun var i stand til.

Og så kunne hun nyde den tur, hun og hendes mand dengang drømte om.

- Jeg kunne læne mig tilbage og se: "Hvor er det fedt, at jeg nu sidder midt i det", fortæller Rosa Kildahl.

Men hvis hun blev spurgt, om hun ville sejle over Atlanten igen, ville hun være i tvivl om svaret.

- Jeg ved ikke, hvad det skal give mig en næste gang, siger hun.

- Det har ligesom givet mig det, som det skulle give mig denne gang, så man skal aldrig gentage en succes.

"Over Atlanten" kan ses på Kanal 5 og på discovery+.

/ritzau/