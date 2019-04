Filminstruktøren Roman Polanski har lagt sag an for at få sit medlemskab af Oscar-akademiet tilbage.

Filminstruktøren Roman Polanski blev sidste år smidt ud af Oscar-akademiet efter en gammel sag om sex med en mindreårig, men nu forsøger han at få sin plads tilbage.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Polanski appellerede i første omgang akademiets beslutning fra maj, men den blev afvist.

Fredag har hans advokater lagt sag an med henblik på at få ham optaget som medlem igen.

De mener, at akademiet har brudt sine egne regler ved ikke at lade Polanski og hans advokater fremføre sagen i forbindelse med appellen.

Oscar-akademiet står blandt andet for uddelingen af de meget eftertragtede Oscar-priser i filmbranchen.

Roman Polanski forlod USA i 1978, efter at han indrømmede, at han havde haft sex med en 13-årig pige året inden.

Den fransk-polske instruktør har nægtet beskyldninger om, at det skulle være voldtægt.

Roman Polanski blev smidt ud af Oscar-akademiet på samme tid som skuespilleren Bill Cosby, der blev dømt for et seksuelt overgreb sidste år.

Det skete i forlængelse af MeToo-debatten, der har sat fokus på seksuelle overgreb på kvinder - blandt andet i den amerikanske filmindustri.

Den 85-årige instruktør bor i dag i Frankrig. Han har ikke været i USA i mere end 40 år, men har i årevis forsøgt at forhandle sig frem til et forlig med de amerikanske myndigheder.

Roman Polanski vandt en Oscar for bedste instruktør i 2002 for filmen "Pianisten", der handler om holocaust.

/ritzau/