Christopher Læssøs ekskæreste, sangerinden Katie Keller, var taget hele vejen fra L.A. for at heppe.

De nåede at være kærester i tre år, før de sluttede forholdet, men tv-værten Christopher Læssø og sangerinden Katie Keller har stadig kun kærlighed til hinanden.

Det viste de med al tydelighed fredag aften, da Christopher Læssø dystede i "Vild med dans".

Katie Keller, der til daglig bor i Los Angeles, hvor hun laver musik, var nemlig taget hele vejen til København for at heppe på sin ekskæreste.

- Vi er bedste venner. Jeg var jo nødt til at flytte til udlandet, og derfor var vi nødt til at stoppe (forholdet, red.), men vi er stadig bedste venner, fortæller Katie Keller, der lyder det borgerlige navn Katinka Keller.

Christopher Læssø, der blandt andet er kendt som tidligere vært på "Danmark har talent" og som skuespiller, er både glad og rørt over, at hans ekskæreste bakker ham op på den måde.

- Det betyder... Det kan jeg ikke beskrive. Med det forløb, Katinka og jeg har haft, så er det så rart, at vi stadig kan være der for hinanden. Uanset hvad, så har det jo været tre virkelig vilde og gode år, siger tv-værten og må tørre et par tårer bort.

For følelserne vælter rundt i kroppen på ham efter aftenens show, hvor han og dansepartneren, Karina Frimodt, blev stemt videre af seerne, mens sangerinden Anne Dorte Michelsen blev den første til at ryge ud af programmet.

- Folk kan komme ind i "Vild med dans" og være nok så cool og have en plan, men det er bare så hårdt på så mange parametre. Og det er kommet bag på mig, hvor hårdt det er, siger han.

"Vild med dans sendes fredag klokken 20.00 på TV2.

