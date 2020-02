"Dronningen" har gået sejrsgang over hele verden, men nu er skuespillerinden klar til at slippe filmen.

Lørdag aften kunne skuespillerinden Trine Dyrholm løfte sin Bodil nummer syv på en aften, hvor "Dronningen" vandt hele fire priser.

Dermed sætter hun og holdet bag filmen endnu en trumf på et år, hvor filmen i den grad har været på sejrstogt i hele verden og har vundet et hav af statuetter.

Men selv om Trine Dyrholm allerede har seks Bodil-statuetter der hjemme, er hun mere end lykkelig for den, hun scorede lørdag aften.

- Det handler ikke om, hvad nummer pris, det er, men om hvad den betyder, og "Dronningen" har været en film, der har været i mit liv i mange år, fortæller Trine Dyrholm.

- Både forberedelserne, optagelserne og hele efterspillet har været usædvanligt på alle parametre. Det er sjældent, at en film går op i en højere enhed på både et kunstnerisk og kommercielt niveau.

Bodilprisen er den sidste i rækken af store danske prisfester, der hylder film fra 2019, og dermed mener Trine Dyrholm, at aftenens fejring af filmen også bliver den sidste.

- Vi afslutter det i dag. Nu kan vi ikke tude mere over, hvor fantastiske vi var sammen. Nu skal vi ud og møde nogle andre, siger hun og griner.

Hun bliver bakket op af filmens fotograf, Jasper Spanning.

- Det har været en meget speciel oplevelse, hvor alle, der har været med, har været vigtige og har ydet noget specielt. Det har været en helt særlig oplevelse, siger Jasper Spanning, der fik prisen for Bedste Fotograf.

Prisen for Bedste Mandlige Birolle kunne Gustav Lindh, der i filmen spiller Trine Dyrholms stedsøn, tage med hjem, og så fik instruktør May el-Toukhy aftenens største pris, nemlig den for Bedste Film.

/ritzau/