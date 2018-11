Lucy Love blev stemt videre i "Vild med dans" fredag aften, og det kom som et chok for hende.

I det øjeblik Vild med dans-værterne Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller kunne bekendtgøre, at rapperen Lucy Love var blevet stemt videre i showet af tv-seerne, knækkede den 33-årige rapper sammen i benene, lød sig synke ned på knæ og overgav sig til tårerne.

Ikke nok med at hun var stemt videre efter sin tredje omdans - hun var også stemt videre på bekostning af den populære tv-vært Signe Lindkvist, der måtte forlade showet med sin partner, Thomas Evers Poulsen.

Og det kom bag på hende.

- Jeg havde ikke regnet med det. Jeg tænkte, om jeg havde hørt forkert. Kunne det være rigtigt? Jeg var helt i chok, fortæller Lucy Love efter showet.

Signe Lindkvist, der blandt andet er kendt fra Cirkus Summarum, var trods sin egen exit klar med rosende ord til seerne for at stemme rapperen videre, allerede inden kameraerne slukkede.

Her fortalte tv-værten, hvor glad hun var for, at danskerne helt tydeligt har taget rapperen til sig, selv om hun med sit farvede hår, der undervejs har været både grønt, pink og platinblondt, og med sine outrerede kostumer, ikke ligner en klassisk danser.

Det rører Lucy Love dybt.

- Hun er så large. Hun er ærlig og åben, og hun har fra første dag troet på mig og bakket op og været en super støtte. Hun er så vild, at hun kan sige sådan nogle ting, selv om hun lige er røget ud, siger grimerapperen.

Hun føler selv, at hun kan mærke, at danskerne har lukket hende ind i deres hjerter.

- Det gør jeg. Det er jo det, der er så vanvittigt ved denne her konkurrence, at det er folk derhjemme, der afgør det til sidst. Det er vildt. Jeg kommer aldrig til at glemme det her.

- Jeg vil bare gerne sige tak til folk. Det er sejt, at de giver plads til det alternative, siger hun.

Der er nu fire par tilbage i "Vild med dans".

/ritzau/