For sangerinden Nabiha er Roskilde Festival helt speciel. Hun var der første gang som kun 15-årig.

Allerede som 15-årig pakkede den danske sangerinde Nabiha en taske, sovepose og liggeunderlag for at drage på Roskilde Festival med en flok venner.

Der er flere ting, hun husker tydeligt fra debutoplevelsen, men noget af det, der stadig kan røre hende dybt, er, når hun tænker på, hvordan lejrene om aftenen sad og sang sammen.

- Jeg kan huske ret meget fra teltområdet, hvor vi lå ved siden af en lejr med nogle skøre svenskere, der hørte rigtig meget metal, faktisk sådan 24/7. Men vores anden nabolejr havde en guitar med, og så sad vi og sang.

- Det er sjovt at tænke på, for jeg elskede at synge, og jeg elskede at skrive, men dengang havde jeg ikke taget beslutningen om, at det var noget, jeg ville satse på. Det var de helt spæde år, hvor man sad der i tusmørket og sang højt for andre. Det var pissefedt, siger sangerinden.

I lejren opdagede hun, at hun følte sig rigtig godt tilpas og tryg ved at sidde og synge sammen med andre.

- Jeg opdagede, at man kunne sidde sammen med mennesker, man ikke kendte særlig godt og mødes om musikken, forklarer Nabiha og uddyber:

- Musikken er vigtig på den måde, at det er ligegyldigt, hvilket land du kommer fra eller hvilken religion, man tilhører. Vi kan alle sammen mødes om musikken. Det er den store styrke. Det er en sindssyg følelse for mig, fortæller hun.

Siden da har hun flere gange besøgt både Roskilde og andre festivaler, og de har alle en stor plads i sangerindens hjerte.

- Jeg elsker festivaler, jeg kan godt lide konceptet, hvor man samler en masse musik. Som yngre kunne jeg også godt lide at bo i telt. Det er, som om man bor i en lille bitte landsby med små 90.000 andre mennesker, og man kan gå rundt fra scene til scene og møde nye mennesker og blive inspireret.

- Det har jeg brugt meget af min ungdom på, det her med at blive inspireret på festivaler til at holde min egen retning i musikken og turde satse og gøre det, siger hun.

Nabiha udkom fredag med en ny single, nummeret "Zen".

/ritzau/