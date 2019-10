Jakob Fauerby blev fredag far for første gang, få timer før han skal på dansegulvet i "Vild med dans".

Fredag klokken 14.24 stod tiden stille for skuespiller Jakob Fauerby. Her blev han nemlig far for allerførste gang.

Dermed blev han far få timer, før han skulle på gulvet i fredagens udgave af "Vild med dans".

Det fortæller den nybagte far kort efter klokken 19.00.

- Det er det vildeste. Det kan ikke beskrives, lyder det fra en rørt Jakob Fauerby.

Skuespilleren afslører, at han ikke kun fældede en enkelt tåre, men mange, da han mødte datteren for første gang.

Jakob Fauerby og hans mand, Anders Fauerby, har fået datteren med deres veninde Rebecca Sølvsteen, der i forvejen har en søn på to og et halv år.

Skuespilleren beretter, at fødslen, der varede en time og 25 minutter, forløb godt og både mor, barn og de to fædre har det godt.

- Fuldstændig objektivt kan jeg sige, at hun er det smukkeste barn, som jeg nogensinde har set.

- Det er den bedste dag. Men lige nu er mit hoved et lidt andet sted, siger Jakob Fauerby med en time til showstart i "Vild med dans".

Tidligere fredag kom det frem, at skuespilleren missede generalprøven forud for fredagens program.

Selve programmet kom dog aldrig i fare, og den nybagte far er derfor klar til at gå på dansegulvet i slowfox med sin dansepartner, Silas Holst.

- Jeg danser, og så smutter jeg tilbage, siger den nybagte far.

"Vild med dans" sendes på TV2 klokken 20.00.

/ritzau/