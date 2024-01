Det er rart at være indenfor i varmen hos de kongelige. Men man skal ikke træde meget ved siden af, før man får en royal exit.

Flere af kongehusets venner, som Rigmor Zobel og Christian Kjær, har gennem tiden måttet kappe båndene til de royale venner. B.T. har set nærmere på, hvem der har måttet forlade det kongelige selskab og hvorfor.

For det er ikke nogen selvfølge, at man er venner for livet, når man er venner med de kongelige.

Ifølge eliteforsker ved CBS, Christoph Ellersgaard, er der nogle uskrevne regler om, hvornår man er en del af det gode selskab, og hvornår man må forlade det.

Christian Kjær (midt) var i mange år en af prins Henriks nærmeste venner.

»Generelt skal man holde sig på dydens smalle sti,« forklarer han og tilføjer:

»Men der er ikke decideret nogen facitliste til, hvad man skal gøre for at ryge ud, men der er stor sandsynlighed for, at hvis man gør noget, som er en større overtrædelse af loven, eller hvis man laver skandaler omkring sig selv, så må man forlade selskabet,« siger han.

Han tilføjer, at man heller ikke ønsker personer, der tiltrækker sig negativ opmærksomhed, eller som bliver for larmende eller opmærksomhedshungrende.

»En af de 'elitepersoner', jeg engang har interviewet i forbindelse med min forskning, formulerede det sådan: 'Ingen mærkelige holdninger, én kone ad gangen og den slags'.«

Ifølge Christoph Ellersgaard er det Kongehuset selv, der bestemmer, hvor grænsen går.

»Det kan godt lyde lidt banalt, men man skal opføre sig på en måde, der opfattes som ordentlig. Og det er jo Kongehusets privilegium at definere, hvad der er ordentligt.«

Her er vennerne, der røg ud i kulden.

Christian Kjær

Christian Kjær er røget ud i kulden.

Rigmanden og FLSmidth-arvingen Christian Kjær var i flere årtier en fast del af indercirklen omkring dronning Margrethe og prins Henrik.

Den nu 80-årige Kjær var fast mand ved de kongelige fester, deltog flittigt i jagter med sin gode ven, prins Henrik, og var udnævnt til både kammerherre og hofjægermester samt ridder af første grad af Dannebrog.

Han var kendt som en af prins Henriks allerbedste venner, og de to besøgte jævnligt syngepavillonen Bakkens Hvile på Bakken, ligesom de også gerne ferierede sammen blandt andet på Christian Kjærs dengang private ø i Caribien.

Men alt det blev der vendt op og ned på, da Christian Kjær i 2019 – året efter prins Henriks død – fik en betinget dom for at påkøre en trafikofficial og samtidig mistede sit kørekort.

Efter dommen blev han frataget sine kongelige titler og var ikke længere velkommen i det royale selskab.

Christian Kjær mener, at anklagen er usand og blev så rasende over behandlingen, at han sammen med sin kone, Susan Astani, flyttede til Schweiz et halvt år efter dommen.

Parret bor fortsat i udlandet

Rigmor Zobel

Rigmor Zobel sammen med sin far, Peter Zobel.

En af de mest kendte veninde-skandaler, der ramte Kronprinsparret var, da deres veninde Rigmor Zobel i 2010 blev centrum i en spektakulær sag, hvor hun blev anklaget for at handle med kokain.

Rigmor Zobel blev dog frikendt for handel med stoffer, men slap senere med en bøde på 20.000 kroner for at have taget imod ét gram kokain i seks tilfælde.

Men skaden var sket, og de officielle bånd til Kronprinsparret blev kappet. Efter skandalen flyttede hun til Schweiz med sin mand, Jesper Ravn.

Skandalen ramte dog ikke kun Rigmor Zobel. Også hendes far, Peter Zobel, der var en af prins Henriks nærmeste venner, blev i en periode efter dommen ekskluderet fra det kongelige selskab.

Den periode var svær for Peter Zobel:

»Det tog hårdt på ham, men man kunne ikke mærke det udadtil. Han klagede aldrig. Det tog han som en mand«, har hans gode ven Christian Kjær tidligere fortalt til B.T.

Peter Zobel blev dog grundet sit livslange venskab med de kongelige taget til nåde igen, og de seneste år af hans liv var Zobel, der var hofjægermester, atter at finde på jagter sammen med prins Henrik og resten af jagtkammeraterne.

Jan Bonde Nielsen

Jan Bonde Nielsen hilser på dronning Margrethe i 1978.

Erhvervsmanden Jan Bonde Nielsen kom helt tæt på de kongelige i årene efter, at den unge prins Henrik var blevet gift med dronning Margrethe.

Jan Bonde Nielsen kom ind i kredsen omkring de kongelige, da han i 1964 blev gift med FLSmidth-arvingen Margrethe Foss.

Foss-familien har i generationer haft tætte forbindelser til Kongehuset, og hurtigt blev Jan Bonde Nielsen en af prins Henriks gode venner.

Ifølge Jan Bonde Nielsen var Dronningen glad for deres venskab:

»Hun (dronning Margrethe, red.) var lykkelig, for nu var der endelig et ordentligt menneske i hans (prins Henriks) omgangskreds, ikke. Han var med mig alle mulige steder. Men hende – vi havde mange sjove samtaler. Alene. Hun var sgu glad for mig,« fortalte han i 2016 i bogen ‘Jan Bonde Nielsen: Afsløret’.

Men det gode venskab sluttede brat – i hvert fald officielt – da Bonde Nielsens skibsværft B&W, som han havde købt en bestemmende aktiepost i, gik ned med et brag.

Jan Bonde Nielsen blev erklæret personlig konkurs, og i 1982 blev han tiltalt for mandatsvig i forbindelse med en aktieoverdragelse.

Bonde Nielsen blev først kendt skyldig og efterfølgende frifundet.

Men forholdet til Kongehuset havde lidt for megen skade til, at han i offentligheden kunne blive ved med at være ven med prins Henrik.

I virkeligheden fortsatte venskabet bag kulissen, har Michael Teschl, der har skrevet bogen 'Jan Bonde Nielsen: Afsløret', tidligere fortalt til B.T.

Det sås blandt andet, da Kronprinsparret lånte Bonde Nielsens farm Oldonyo Laro i Kenya til deres bryllupsrejse i 2004.

Caroline Fleming

Caroline Fleming har de senere år ikke været så tæt på kronprinsparret som tidligere.

Den adeligt fødte Caroline Fleming var som baronesse nærmest fra fødslen selvskreven til en være en del af de kongeliges inderkreds.

Hendes far, baron Niels Iuel-Brockdorff, drømte sågar om, at hun skulle blive kronprinsesse en dag.



Sådan gik det ikke, men Caroline Fleming kom dog indenfor i den kongelige varme i en rum tid.

Hun deltog både i Kronprinsparrets bryllup i 2004 og til dåb af parrets børn, ligesom Frederik og Mary også deltog i barnedåben af hendes datter Josephine, som kronprinsesse Mary sågar er fadder til.

Der var ikke royal deltagelse, da Caroline Flemings ældste søn, Alexander, blev døbt, mens prinsesse Marie stillede op som fadder, da Caroline Flemings yngste søn, Nicholas, som hun fik sammen med Nicklas Bendtner, skulle døbes.

Da Caroline Fleming i 2008 blev skilt fra den britiske rigmand, Rory Fleming, hastede kronprinsesse Mary også til London, hvor Caroline Fleming boede, for at støtte sin veninde.

I årene efter medvirkede Caroline Fleming i flere tv-produktioner – blandt andet realityprogrammet 'Ladies of London'. Samtidig blev hendes tilknytning til kongehuset mindre.

Da kronprins Frederik i 2018 fyldte 50 år, var Caroline Fleming ikke med til festen. Både hendes eksmand, Rory Fleming, og hendes lillesøster, Louise Iuel Albinus, var dog med.

Ifølge Kongehusekspert og forfatter Søren Jakobsen har kongehuset holdt Caroline Fleming ud i 'strakt arm' de senere år.

»Jeg tror, det har noget med hendes egen adfærd at gøre. Caroline er for vild og har lavet for meget tv, der ikke er Kongehusets kop te,« har han fortalt til Se og Hør.

I B.T.'s podcast 'Kongehuset bag kulissen' kan du høre mere om, hvem kronprinsparrets vennekreds består af.