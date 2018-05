Siden 1976 har U2 turneret land og rige rundt. Torsdag den 10. maj fylder gruppens frontfigur 58 år.

København. Torsdag den 10. maj fylder Paul David Hewson 58 år.

Bag det borgerlige navn gemmer sig en fjerdedel af en af Irlands største eksportvarer og musikalske succeser siden 1970'erne.

Nemlig forsangeren i den irske rockgruppe U2, Bono.

I årtier har han sammen med de resterende medlemmer i U2 markeret sig med internationale hitbaskere, og gruppen har høstet flere grammystatuetter for sin musik.

Bono er født og opvokset i den irske hovedstad, Dublin, som søn af en katolsk far og en protestantisk mor.

Han giftede sig i 1982 med barndomskæresten Alison Stewart, og sammen har parret fire børn.

Bono modtog i 2006 et adelsmærke af høj kaliber, da dronning Elizabeth slog ham til ridder for hans musiske og humanitære virke.

Den irske forsanger har i en lang årrække engageret sig i humanitært arbejde, og han har blandt andet kastet sit politiske engagement ind i kampen mod aids og fattigdom.

I 2005 modtog han Time Magazines pris som Person of the Year sammen med Melinda og Bill Gates.

Bono er gennem årene næsten blevet synonym med de solbriller, han altid bærer på scenen og i interviews, og den irske rockmager har tidligere forklaret, at det er en øjensygdom, som er skyld i, at han gemmer øjnene bag tonet glas.

Det fortalte han for nogle år siden i talkshowet The Graham Norton Show.

- Dette er et godt forum til at fortælle alle, at jeg har lidt af grøn stær i over 20 år, sagde han dengang.

Grundet diagnosen skal han altid have solbriller på for at beskytte øjnene mod lysfølsomhed.

- Jeg bliver simpelthen nødt til at have dem på. Jeg håber virkelig ikke, at folk fremover vil tænke på mig som den "stakkels gamle, blinde Bono", forklarede han.

U2 er i øjeblikket på verdensturné, og til september giver gruppen to koncerter på dansk grund.

Da det blev annonceret, at den irske rockgruppe gav koncert i Danmark den 29. september, blev billetterne revet væk på rekordtid.

Kort derefter blev det annonceret, at gruppen derfor spiller en ekstra koncert den 30. september.

Begge koncerter finder sted i Royal Arena. Koncerterne er en del af gruppens "Experience + Innocence Tour".

Det bliver tiende gang, at U2 optræder i Danmark. Første gang var på Roskilde Festival i 1982.

Foruden Bono består U2 af The Edge (David Howell Evans), Adam Clayton og Larry Mullen Jr.

/ritzau/